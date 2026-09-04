‘Escape rooms’, gymkanas, TikTok 'challenge' y paseos en bici: Córdoba celebra la Semana Europea de la Movilidad con una treintena de actividades

Nuevos juegos, ‘escape rooms’, marchas ciclistas, conciertos, retos de TikTok... Así, hasta una treintena de actividades. Córdoba celebrará del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad con una programación continuista, aunque con algunas novedades.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, quien ha señalado que las propuestas están pensadas para «los públicos que sabemos que no fallan, los jóvenes y los más veteranos». Bajo el lema ‘Córdoba, una ciudad para todas las generaciones’, se ha diseñado un programa «con actividades para un público más concreto entre semana».

Programa y novedades

Entre las propuestas más destacadas se encuentran un concierto del pianista Alberto de Paz el día 19 en la plaza de San Francisco, rutas por las fuentes de Córdoba, el jueves 17, y por los molinos y puentes, el viernes 18, paseos en bicicleta por el antiguo barrio industrial de Electromecánicas, el miércoles 16, y por el entorno del río, el lunes 21, y, como principal novedad, un ‘escape room’ el viernes 18 en la Biblioteca Viva de al-Ándalus.

Bernardo Jordano, este viernes, en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad. / CÓRDOBA

Sin embargo, el día grande, como ha recordado el concejal, será el domingo 22, cuando República Argentina acogerá numerosas actividades. Entre ellas se incluyen un encuentro de jugadores de Pokémon Go, una exposición de vehículos eléctricos, talleres de educación vial, yoga en silla, bailes como bachata, danza urbana y salsa, iniciación al patinaje, arte urbano, mercado de arte, simuladores de movilidad y hasta un TikTok 'challenge' para los más pequeños. Además, se celebrará la carrera familiar en bicicleta a las 11.00 horas. Todo ello estará acompañado por el dj José House. Jordano ha animado a las familias cordobesas a acercarse con sus hijos y disfrutar de una mañana centrada en la movilidad sostenible.

Un grupo de amigos con sus hijos en la pasada Semana Europea de la Movilidad. / Ramón Azañón

Todas las actividades se pueden consultar en el enlace habilitado para la cita y, en su mayoría, requieren inscripción previa.

Actividades en los colegios

Por su parte, la delegada de Educación, Narci Ruiz, ha subrayado la importancia de transmitir los valores de la movilidad sostenible entre los más pequeños. Por ello, de miércoles a viernes se celebrará un ‘hackathon’ en centros educativos de ESO y FP, además de un taller para Primaria, diferentes actividades en el centro de educación vial de República Argentina, una gymkana y un Gran Juego de la Oca diseñado expresamente para la cita.

Noticias relacionadas

«Cuando hablamos de movilidad, hablamos de convivencia, autonomía y de la ciudad que queremos en un futuro», ha insistido Ruiz, quien ha concluido asegurando que «si trabajamos en educación en movilidad sostenible, generamos ese pasito de calidad para lograr una mejor convivencia».