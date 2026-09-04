Una empresa cordobesa participa en un proyecto europeo para convertir aguas residuales en agua segura para el riego

La empresa cordobesa Proymática 21, con sede en Córdoba TechPark, participa en el proyecto europeo Ayumi, una iniciativa internacional que busca avanzar en la reutilización de aguas residuales urbanas para convertirlas en un recurso seguro y sostenible destinado al riego agrícola.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 6,5 millones de euros procedentes del programa europeo Horizon y reúne a 19 entidades de siete países, entre empresas, universidades, organismos públicos de investigación, cooperativas y gestores del agua.

El objetivo es desarrollar soluciones que permitan extender a gran escala el uso de agua regenerada en la agricultura, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los cultivos, los suelos y los alimentos.

Para ello, el consorcio trabaja en sistemas modulares de tratamiento, herramientas digitales de seguimiento en tiempo real e inteligencia artificial para controlar contaminantes emergentes como microplásticos y restos de medicamentos.

Dos plantas piloto diseñadas en Córdoba

La aportación de Proymática 21 se centrará en el diseño y fabricación de dos equipos piloto destinados al tratamiento avanzado del agua antes de su utilización para el riego.

Según ha explicado el director técnico y socio fundador de la compañía, Carlos Macía, las tecnologías utilizadas incluyen la oxidación catalítica avanzada asistida por microondas y el pretratamiento mediante contactores biológicos rotativos.

La empresa cordobesa aportará además su experiencia en modelado matemático y simulación de procesos físicos y químicos, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de estas tecnologías.

La representación española en el consorcio se completa con Aqlara, compañía especializada en abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Pruebas en cinco países

Ayumi contempla cinco emplazamientos de demostración en España, Italia, Alemania, Grecia y Egipto, donde se realizarán pruebas sobre el terreno.

Entre los socios internacionales figuran la Universidad de Turín, la Universidad Técnica de Berlín, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y el Instituto IHE Delft para la Educación sobre el Agua, de Países Bajos.

El proyecto acaba de iniciar su fase técnica y tiene como horizonte de ejecución mayo de 2030. Para entonces, el consorcio pretende disponer de plantas modulares de tratamiento validadas y de prototipos capaces de funcionar de forma autónoma en explotaciones agrícolas.

Además, está previsto desarrollar una plataforma digital con inteligencia artificial y un software predictivo que permita a los regantes consultar en tiempo real los niveles de contaminación del agua mediante aplicaciones móviles o web.