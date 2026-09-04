Social
Cruz Roja Juventud y el centro comercial El Zoco recogen material escolar para familias vulnerables de Córdoba
La campaña se desarrolla este viernes y sábado y solicita cuadernos, mochilas, lápices, bolígrafos y otros recursos educativos nuevos
Cruz Roja Juventud y el Centro Comercial Zoco han puesto en marcha este viernes una campaña solidaria de recogida de material escolar destinada a facilitar la vuelta a las aulas de menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa se desarrollará durante este viernes 4 y sábado 5 de septiembre y permitirá donar material escolar nuevo, como cuadernos, lápices, mochilas, bolígrafos, estuches y otros recursos educativos básicos.
Posteriormente, el voluntariado de Cruz Roja se encargará de distribuir todo el material recogido entre las familias participantes en los programas de la entidad.
La campaña cuenta también con la colaboración de DEZA, PEPCO y TEDI y forma parte de las acciones que Cruz Roja Juventud desarrollará durante las próximas semanas en la provincia para apoyar a las familias ante los gastos asociados al comienzo del curso.
La técnica de Cruz Roja Juventud Alisson Salazar ha señalado que muchas familias tienen dificultades para asumir el coste del material escolar y ha realizado un llamamiento a la colaboración de los cordobeses para facilitar que los menores puedan iniciar el curso en condiciones de igualdad.
Apoyo ante los gastos de la vuelta al cole
Cruz Roja Juventud advierte de que la compra de libros, mochilas y otros materiales necesarios para el regreso a las aulas supone un esfuerzo económico importante para determinados hogares y puede generar situaciones de desigualdad entre el alumnado.
La organización desarrolla por ello distintas acciones de apoyo para que los niños y niñas dispongan de los elementos básicos necesarios para participar con normalidad en la actividad educativa.
Cruz Roja anima tanto a particulares como a empresas y entidades de la provincia a colaborar en esta campaña de recogida de material escolar.
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