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Elecciones municipales

Este es el cronograma de IU Córdoba para elegir su candidatura a la Alcaldía para 2027

La formación abrirá el 7 de septiembre un proceso de participación de la militancia para proponer perfiles y preparar una alternativa de gobierno

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en una visita a Córdoba.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en una visita a Córdoba. / AJ González / COR

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

La dirección local de Izquierda Unida Córdoba Ciudad culminará entre los meses de octubre y noviembre el proceso para definir su candidatura a la Alcaldía de Córdoba de cara a las elecciones municipales de 2027. Antes, la formación abrirá el próximo 7 de septiembre un periodo de participación de la militancia para recoger propuestas y valorar los perfiles que puedan encabezar su proyecto municipal.

“Empezamos a construir desde ahora la candidatura con la que queremos disputar la Alcaldía de Córdoba y ofrecer a la ciudad una alternativa de gobierno”, ha señalado la dirección local de IU, que considera que el proceso debe servir para “sumar personas, ideas y capacidades para construir el proyecto que Córdoba necesita”.

Un calendario que comienza la próxima semana

El calendario arrancará entre el 7 y el 15 de septiembre con reuniones en los distintos distritos de la ciudad. En estos encuentros se abordará el futuro del proyecto municipal y la militancia podrá plantear nombres de personas para formar parte de la candidatura.

Posteriormente, entre el 16 y el 20 de septiembre, se recogerán y valorarán las distintas propuestas. A continuación, del 21 de septiembre al 4 de octubre, IU desarrollará una segunda ronda de reuniones en los distritos, en la que la militancia podrá expresar sus preferencias sobre las personas que considera que deben integrar la propuesta de candidatura.

El proceso culminará entre octubre y noviembre, cuando la organización definirá su propuesta de candidato y candidata a la Alcaldía de Córdoba.

El coordinador de IU, Sebastián Pérez, en la rueda de prensa de este miércoles.

El coordinador de IU, Sebastián Pérez, en la rueda de prensa de este miércoles. / CÓRDOBA

Construir una alternativa de gobierno

Desde IU Córdoba Ciudad subrayan que la elección de las personas que encabecen su proyecto municipal forma parte de la preparación de unas elecciones municipales de 2027 en las que la formación aspira a “dar la batalla por la Alcaldía y construir una alternativa de gobierno para Córdoba”.

“La ciudad necesita un cambio de rumbo. Tenemos una Córdoba con graves problemas de gestión, con barrios que siguen esperando respuestas y que está más sucia que nunca”, sostiene la dirección local, que defiende la necesidad de impulsar “un proyecto municipal que vuelva a cuidar la ciudad, que ilusione y que sitúe las necesidades de los vecinos y vecinas en el centro”.

Noticias relacionadas y más

IU Córdoba Ciudad afronta así la preparación de las municipales de 2027 con el objetivo de construir “una candidatura capaz de ganar y de gobernar Córdoba” y abrir, según la organización, una nueva etapa en la ciudad.

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