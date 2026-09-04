Córdoba se prepara para el 11º Concurso de Atalaje de Tradición: "Vamos a convertir la ciudad en un museo rodante"

Córdoba volverá a ser escenario el próximo 12 de septiembre de una de las citas más singulares del calendario con la celebración del 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. Hasta 25 carruajes procedentes de distintos puntos de España y Portugal recorrerán algunos de los principales enclaves de la ciudad en una competición que, además, es la primera prueba puntuable para la 5ª Copa de España de Enganches de Tradición.

La presidenta del Club de Carruajes de Tradición de Córdoba, María Antonia Torres, ha destacado durante la presentación del cartel el nivel de los participantes y el atractivo del recorrido por la ciudad. "Vamos a convertir a Córdoba en un verdadero museo rodante", ha señalado Torres, que ha explicado que la mayoría de los coches serán anteriores a 1945 y estarán «perfectamente restaurados». La competición reunirá a cocheros que participan habitualmente en los principales concursos de esta especialidad.

El coche de caballos, una referencia de la ciudad

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha reivindicado por su parte la importancia que el coche de caballos ha tenido históricamente en la ciudad y su vinculación con las tradiciones cordobesas. "El coche de caballos en Córdoba tiene una importancia brutal", ha afirmado, antes de destacar el papel de la ciudad como escenario de una prueba que atrae a "los mejores coches de caballos de España" y también contará con presencia internacional.

Presentación del cartel del 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. / Córdoba

La programación del 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición

La competición se desarrollará durante la mañana del sábado 12 de septiembre y constará de tres fases. La primera será la prueba de presentación, que comenzará a las 10.00 horas en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Cada coche dispondrá de unos cinco minutos ante un jurado compuesto por tres jueces internacionales, que valorarán aspectos como el conjunto de la presentación, la restauración del carruaje, los caballos o las guarniciones.

A las 10.20 horas, aproximadamente, comenzará el recorrido desde la avenida del Alcázar. Los participantes afrontarán un itinerario de unos 11 kilómetros, nueve de ellos cronometrados, a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora.

Uno de los puntos destacados del recorrido estará en los Jardines de la Agricultura, donde se establecerán cinco pasos obligados que pondrán a prueba la destreza tanto de los caballos como de los cocheros. La prueba continuará posteriormente por los márgenes del río, con el paso por el puente de Miraflores y el regreso por el Paseo de la Ribera, donde estará situada la meta.

Un coche de caballos en los Jardines de la Agricultura, durante el concurso del año pasado. / Ramón Azañón

Finalizado el recorrido, los participantes se dirigirán a Caballerizas Reales, donde a las 12.00 horas comenzará la tercera y última prueba oficial: la de manejabilidad, que se desarrollará en la pista central del histórico recinto.

La programación comenzará ya el viernes 11 de septiembre con la recepción de los caballos, a partir de las 10.00 horas, en la huerta de Caballerizas Reales. Por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la reunión técnica y el reconocimiento del recorrido.

Un cartel de inspiración clásica con un escenario emblemático

El cartel del 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba, obra de Ramón Azañón, apuesta por una estética de raíz clásica que combina el estilo del grabado clásico con suaves efectos de acuarela.

El tronco de caballos y el atalaje aportan movimiento y protagonizan una composición elegante y dinámica, enmarcada por el fondo de los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Una propuesta de tonos contenidos que une tradición ecuestre, patrimonio y sensibilidad artística.

Carruajes históricos con un origen previo a 1945

Como ha detallado la presidenta del Club de Carruajes de Tradición de Córdoba, todos los carruajes participantes tienen un origen previo a 1945. La inscripción oficial finalizó el pasado 24 de agosto y la organización ha establecido trofeos para los tres primeros clasificados de cada modalidad, además de un reconocimiento para todos los participantes.

Una espectadora fotografía uno de los coches participantes en la pasada edición. / Ramón Azañón

El 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba está organizado por el Club de Carruajes de Tradición de Córdoba y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Ecuestre, la Asociación Internacional de Atalaje de Tradición, el Real Club de Enganches de Andalucía, la Ancce y Sadeco. La cita volverá a unir así competición ecuestre, tradición y patrimonio, con los carruajes históricos recorriendo durante la mañana algunos de los espacios más reconocibles de Córdoba.