Los bomberos de Córdoba extinguen un incendio en el vertedero del Lobatón tras salir ardiendo una máquina de picado de madera

Los bomberos de Córdoba han extinguido un incendio forestal en el vertedero del Lobatón de la empresa Sadeco, en la carretera de Granada, según informan fuentes del cuerpo. Las llamas se originaron tras salir ardiendo una máquina de picado de madera en torno a las 23.00 horas de la pasada madrugada.

Para controlar las llamas, se desplazaron hasta el vertedero todos los efectivos disponibles del parque de bomberos del Granadal, así como tres vehículos autobomba.

Seis horas de trabajo de los bomberos

El incendio quedó extinguido a las 05.00 horas de esta madrugada, sin que haya que lamentar otros daños materiales ni personales.