El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud

El Ayuntamiento de Córdoba prevé adjudicar este mismo mes de septiembre, o como muy tarde a principios de octubre, la construcción y explotación del nuevo Pabellón de la Juventud. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, a preguntas de los periodistas, que ha asegurado que el procedimiento se encuentra ya en su "fase final".

"Va muy bien. Tenemos oferta presentada y en este mes de septiembre, a más tardar, debe quedarse adjudicado por el Consejo Rector, y si no, a principios de octubre", ha señalado Bellido, que ha añadido que se trata de "un proyecto muy bueno" y que la propuesta presentada "va a superar algo las expectativas que pusimos en el pliego".

Calendario de la segunda licitación del proyecto

Las palabras del alcalde confirman el calendario que maneja el Ayuntamiento para resolver la segunda licitación de este proyecto, después de que el primer concurso quedara desierto en noviembre de 2023. El pasado 17 de julio concluyó el plazo para presentar ofertas de la nueva licitación. El procedimiento recibió una única propuesta.

Bellido ha destacado que el proyecto finalmente presentado mejorará "algo", según su valoración, las previsiones iniciales recogidas en el pliego, aunque no ha entrado en detalles.

Propuesta para el nuevo Pabellón de la Juventud. / CÓRDOBA

"Va a merecer la pena la espera", ha afirmado el alcalde, que ha reconocido que esta última fase del proyecto ha sido complicada. "Nos ha costado esta última fase", ha indicado antes de recordar el largo recorrido de esta iniciativa deportiva. "Son 21 años de espera", ha recordado, tras celebrar el cierre de otro asunto pendiente desde hace décadas, como es la cesión de Caballerizas Reales.

La primera licitación quedó desierta

El Pabellón de la Juventud es una reivindicación histórica del Distrito Sur, después del cierre de las antiguas instalaciones. El Ayuntamiento tuvo que modificar las condiciones de la primera licitación, que quedó desierta, para intentar hacer viable el proyecto mediante una concesión que permita a una empresa privada asumir tanto la construcción como la posterior gestión del complejo.

La nueva licitación contempla la redacción del proyecto, la construcción, conservación y explotación de la futura instalación deportiva municipal durante un periodo máximo de 21 años. La inversión estimada para la construcción asciende a 3.867.200 euros, mientras que el valor estimado de la concesión supera los 24,6 millones de euros.

Actuaciones en pistas deportivas

La rueda de prensa se ha celebrado en las instalaciones multideportivas de Arroyo del Moro, donde el alcalde y la sexta teniente de alcalde y presidenta del Imdeco, Isabel Albás, han informado de la conclusión de varias actuaciones de mejora en siete pistas deportivas de distintos barrios de Córdoba.

José María Bellido, junto a Isabel Albás, en las pistas deportivas de Arroyo del Moro. / Córdoba

Las actuaciones, con una inversión conjunta de 138.000 euros, han permitido intervenir en pistas como las de Parque de las Avenidas, El Granadal, Vista Alegre, El Naranjo, Parque Azahara o Acera del Río. "En cada distrito intentamos que los ciudadanos tengan acceso a las instalaciones deportivas", ha señalado el primer edil.

Bellido ha destacado otras inversiones como los 355.000 euros destinados a la mejora de la pista de Vista Alegre, los más de 400.000 euros reservados para nuevas actuaciones en El Fontanar y el más de un millón de euros para la remodelación progresiva de campos de fútbol.