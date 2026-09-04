Un año de Vueling en Córdoba: la aerolínea mantiene la ruta con Barcelona con menos frecuencias en noviembre y una pausa en enero

La aerolínea Vueling cumple un año de operaciones en Córdoba con su conexión con Barcelona y lo hace manteniendo su apuesta por el aeropuerto de la ciudad pero con algunos cambios. La aerolínea seguirá con dos vuelos semanales como hasta ahora pero llevará a cabo un recorte puntual de su oferta, que se queda en una sola frecuencia semanal durante el mes de noviembre. Además, se producirá una interrupción temporal de la ruta entre enero y febrero.

Casi 27.000 pasajeros

Según datos facilitados por la propia compañía, hasta julio de 2026 Vueling había realizado 180 vuelos entre Córdoba y Barcelona desde que comenzó a operar la ruta, el pasado 18 de septiembre. Con dos frecuencias semanales por sentido, la conexión ha transportado a cerca de 27.000 pasajeros.

Teniendo en cuenta que cada vuelo dispone de 192 plazas, la ocupación media se sitúa en torno a 141 pasajeros por operación, lo que equivale aproximadamente a un 73,4%.

Pasajeros bajan de un vuelo de Vueling en el aeropuerto de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

De esta manera, Vueling mantendrá dos frecuencias semanales por sentido hasta, al menos, el final de la temporada de invierno, en marzo de 2027. Hasta el 18 de octubre, los vuelos se operan los jueves y domingos, mientras que en diciembre y entre febrero y abril están programados los martes y sábados.

Recorte de la oferta

Sin embargo, la compañía ha anunciado un ajuste de su oferta por motivos de demanda durante el mes de noviembre, cuando solo habrá un vuelo semanal por sentido, que será los sábados. Además, la actividad quedará interrumpida temporalmente entre el 5 de enero enero y el 6 de febrero del próximo año.

Ambas situaciones suponen una novedad respecto al pasado ejercicio, cuando la ruta comenzó a operar sin este tipo de recortes. Desde la compañía señalan que se trata de «ajustes habituales» dentro del sector en una ruta que busca «optimizar su rendimiento» y que está funcionando en «los niveles esperados».

Panel de salidas del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Aun así, Vueling recalca además que «mantiene su compromiso con la conectividad de Córdoba», señalando que es una ruta «estable», que mantiene su operativa durante prácticamente todo el año y destacando que es «la compañía líder en número de pasajeros». También recuerda que es la única aerolínea presente en los seis aeropuertos de la región.

La compañía subraya además sus «altos niveles de puntualidad» durante este verano y asegura que fue «la más puntual en su categoría y la cuarta de Europa durante el mes de julio», con un índice del 79,39% en el conjunto de su red.

La conexión con Barcelona tiene especial relevancia para Córdoba, no solo por su capacidad para unir ambas ciudades y atraer viajeros, sino también porque permite enlazar en poco más de hora y media con un hub desde el que se puede acceder a más de 170 destinos internacionales. Entre ellos figuran numerosas ciudades europeas y otros destinos en América y Asia, Nueva York, Hong Kong o Emiratos Árabes Unidos, mediante una única escala.

Nuevo revés para el aeropuerto

La reducción de frecuencias supone un nuevo revés para el aeropuerto de Córdoba, que este verano perdió la conexión con Palma de Mallorca después de que Air Nostrum dejara de operarla por una «reestructuración» de su planificación de vuelos.

Llegada de un vuelo de Air Nostrum el pasado año a Córdoba. / Córdoba

Tampoco se conocen avances sobre la instalación del control de pasaportes en el aeropuerto. La decisión continúa en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, después de que el Pleno de Córdoba reclamara el pasado mes de marzo la apertura de la aduana. Esta infraestructura permitiría al aeropuerto acoger conexiones con ciudades situadas fuera del Espacio Schengen, incluidas algunas de países como Marruecos o Turquía.

Binter mantiene su apuesta

Por su parte, Binter no ha anunciado cambios en su conexión entre Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba, que se mantendrá al menos hasta agosto del próximo año.

La aerolínea canaria continuará operando dos frecuencias semanales por sentido, los martes y sábados, y ofrece además conexión gratuita con el resto de aeropuertos de las islas.