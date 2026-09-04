Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba

Ángel Ortiz ha comunicado a sus compañeros su intención de presentarse a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba. El concejal socialista, que previsiblemente registrará su candidatura el lunes 7 de septiembre, asegura en un mensaje interno que da este paso "después de meditar y sopesar lo que es mejor para el partido y para la ciudad". En su comunicado, Ortiz señala que su decisión nace de "la lealtad" a las siglas del PSOE y desde "el máximo respeto" hacia quienes están al frente de las agrupaciones como secretarios y secretarias generales.

De esta manera, el hasta ahora concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba se suma a los dos compañeros que harán oficial su candidatura a las elecciones internas del PSOE en los próximos días: por un lado, el también concejal y diputado provincial José Antonio Romero, y por otro lado, la parlamentaria andaluza Victoria Fernández.

No se descarta una cuarta candidatura

Fuentes de la formación descartan que se pueda producir una cuarta candidatura, pero de momento ni la subdelegada del Gobierno, Ana López, ni la senadora Ángeles Luna, han dicho en público qué harán finalmente.

Ana López, Ángel Ortiz, María Ángeles Luna, José Antonio Romero y Victoria Fernández. / CÓRDOBA / CÓRDOBA

Agrupación Sur

La agrupación a la que pertenece Ángel Ortiz, la del distrito Sur, se reunió anoche después del cónclave celebrado en la sede del PSOE en el que participaron los ocho secretarios de la capital. En ese encuentro no se pudo consensuar un candidato de consenso, a pesar de que ese era el objetivo de toda la formación para evitar un proceso como el de las primarias por el desgaste orgánico que acarrea. El pacto no ha sido posible, entre otras muchas cuestiones porque la candidata que reunía la simpatía y apoyo de todas las sensibilidades socialistas, la concejala Carmen González, se ha autodescartado.

La agrupación Sur está encabezada por el diputado Alberto Mayoral y ha sido históricamente una de las más poderosas de la capital con socialistas como Juan Pablo Durán e Inmaculada Durán en sus filas.

Las primarias no hay que verlas como "algo negativo"

Precisamente, en el comunicado que Ortiz ha enviado a sus compañeros defiende las primarias como un proceso legítimo que no debe verse "como algo negativo ni como una fractura" sino como "una herramienta que tenemos como partido para debatir, escuchar, sumar y crecer".

El concejal asegura que quiere liderar un proyecto "compartido, escuchando mucho, incorporando muchas voces y creyendo siempre antes en el colectivo que en el individualismo". "Tenemos mucho que hablar, mucho que aportar y, sobre todo, mucho que hacer por el PSOE y por Córdoba".

Antonio Ruiz (i) y Ángel Ortiz (d), del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

Quién es Ángel Ortiz

Ángel Ortiz ocupó el quinto puesto en la candidatura del PSOE de las elecciones de 2023. Nació en Blanes (Girona) y es licenciado en Derecho y máster en Culturas de Paz, Resolución de Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Tiene 43 años y es técnico de Comunicación y Relaciones Institucionales en Fepamic y fue asesor de Presidencia en la 10ª Legislatura del Parlamento de Andalucía. Presidente del Club Trotacalles.