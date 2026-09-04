El alcalde de Córdoba pide una reunión al ministro Óscar Puente para cerrar la pasarela de Villarrubia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitándole una reunión para formalizar un convenio entre las dos administraciones que permita construir, por fin, la pasarela peatonal que demanda desde hace 30 años la barriada cordobesa de Villarrubia.

El alcalde envía esta misiva después de conocer la última postura del Gobierno sobre una infraestructura urgente y que permitiría a los vecinos de Villarrubia dejar de usar un paso subterráneo con graves problemas de accesibilidad para atravesar las vías del tren a su paso por la barriada periférica.

Vías del tren, entre las barriadas de Villarrubia y El Higuerón. / MANUEL MURILLO

Cronología de un desencuentro entre administraciones

Este intento del Ayuntamiento de Córdoba por reclamar la pasarela al Gobierno central se enmarca en una larguísima cronología de desencuentros políticos, que ha dilatado durante años la solución. La penúltima noticia sobre este asunto data del pasado mes de julio, cuando el Consistorio mostró a ADIF su disposición a desvincular este proyecto a la construcción de un apeadero de trenes para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones si el Ejecutivo, si financiaba al 100% la obra.

Esa oferta suponía un cambio en el planteamiento municipal, ya que el gobierno local había supeditado hasta entonces la construcción de una pasarela en Villarrubia a la construcción de un apeadero en el Parque Joyero. Por su parte, el Ejecutivo central también podría haber virado su postura al mostrarse ahora dispuesto a financiar al 100% la construcción de la misma.

Protesta de los vecinos de Villarrubia a las puertas del Ayuntamiento. / AJGONZALEZ / COR

El Gobierno haría la pasarela, el Ayuntamiento la mantendría

De hecho, el alcalde se refiere precisamente en su carta a una pregunta formulada por los senadores por Córdoba del Grupo Popular en la Cámara Alta, en relación con la construcción de la pasarela peatonal de la barriada de Villarrubia. En dicha respuesta, el ministerio de Puente responde al PP que la ejecución de la obra queda condicionada a la suscripción de un convenio interadministrativo que delimite las obligaciones de cada parte. Además, Transportes determina que conforme a ese convenio competiría al Ayuntamiento el mantenimiento de la pasarela una vez esté ejecutada, y al Gobierno, su construcción.

Es por ello que en la carta, Bellido comunica al ministro socialista su satisfacción al comprobar que "la postura de su Ministerio coincide plenamente con la expuesta en reiteradas ocasiones por este gobierno municipal". Es decir, el alcalde precisa que el Ayuntamiento comparte la idea de que la construcción de la infraestructura corresponda al Gobierno de España y el mantenimiento posterior de la misma, a la Corporación local.

Por último, el alcalde de Córdoba se pone a disposición del ministerio y propone mantener una reunión de trabajo institucional para formalizar, a la mayor brevedad posible, este trámite administrativo, así como para abordar otros asuntos prioritarios y urgentes que afectan a la ciudad y que se circunscriben al ámbito competencial de este ministerio.

Trabajo ya avanzado

El trabajo para la construcción de una pasarela no partiría de cero. En febrero del 2024, ADIF inició los trabajos para la redacción del proyecto básico y de construcción con un planeamiento del contrato en dos etapas. Entonces se llevó a cabo un estudio de alternativas y que, en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba, se determinó tanto la ubicación como la tipología de la futura pasarela peatonal. Desde entonces, está pendiente la firma de un convenio de colaboración con la administración local, requisito previo para la posterior ejecución del proyecto de construcción