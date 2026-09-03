Victoria Fernández hará oficial este viernes su candidatura a las primarias del PSOE con el eslogan 'Ea, Córdoba'

Victoria Fernández presentará este viernes, 4 de septiembre, en la sede del PSOE su precandidatura a las primarias socialistas para elegir alcaldable a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales de 2027. El mismo día que José Antonio Romero ha anunciado su intención de participar en estas elecciones internas, la parlamentaria andaluza ha informado que será mañana cuando ella haga oficial su decisión.

Fernández ha explicado que da este paso con "el objetivo de abrir una nueva etapa para Córdoba" y para "construir la ciudad con la que sueñan los cordobeses y las cordobesas". En su primer comunicado, la socialista exhibe el logo verde del PSOE-A y, aunque de momento María Jesús Montero no se ha pronunciado sobre las primarias en Córdoba, asegura contar con apoyos en la dirección regional.

Además, Victoria Fernández desvela su eslogan en estas elecciones internas: "Ea, Córdoba. Seamos la ciudad con la que soñamos".

Esther Ruiz, Joaquín Dobladez y Victoria Fernández, en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Romero seguro, el resto dudas

Victoria Fernández será la primera en registrar mañana su precandidatura, aunque se espera que el concejal y diputado provincial José Antonio Romero lo haga el lunes, último día del plazo. Lo que sigue siendo una incógnita es si el resto de nombres que se han postulado para ser cabeza de lista terminan dando o no el paso. En esa terna se encuentran la subdelegada del Gobierno, Ana López; la senadora Ángeles Luna y el concejal Ángel Ortiz.

Ana López, Ángel Ortiz, María Ángeles Luna, José Antonio Romero y Victoria Fernández. / CÓRDOBA / CÓRDOBA

Los secretarios de las ocho agrupaciones del PSOE en Córdoba se reúnen este jueves para abordar la situación, aunque no se esperan novedades significativas dado la dificultad de alcanzar ya un candidato de consenso. A estas alturas parece prácticamente imposible sortear las primarias, a no ser que alguno de los aspirantes no lograse conseguir los avales necesarios. La duda es si serán dos candidatos o más los que terminen enfrentándose.

Los precandidatos tienen que conseguir al menos 135 avales

De hecho, esa es la primera gran prueba de este proceso: la recogida de avales, que según los estatutos deben ser entre un 15% y un 20% del total de la militancia socialista en la capital. Los afiliados del PSOE de Córdoba rozan el millar, por lo que los precandidatos adquirirán la condición de candidatos oficiales si logran presentar en plazo al menos 135 respaldos. Eso es lo que se exigió en las únicas primarias que el PSOE ha celebrado para elegir candidato y que enfrentaron a Antonio Hurtado y a Carmen Victoria Campos.

Quién es Victoria Fernández

Victoria Fernández Domínguez es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba y actualmente estudiante de grado de Antropología por la Universidad a Distancia (UNED). Tiene, además, un máster Internacional en Conflictología. Desde el año 2018 hasta la actualidad ha sido asesora del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cordobés Luis Planas. Desde el punto de vista orgánico, es secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía. Está en excedencia como directora provincial de la Federación Andaluza de Cooperativas de trabajo asociado.

Esther Ruiz, Isabel Ambrosio, Vicky Fernández, Lola Amo, Raquel Casado y Esteban Morales, hoy en Granada.. / A.J. GONZÁLEZ

Fernández fue delegada provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba de la Junta de Andalucía entre 2005 y 2007 y desde ese año hasta 2010 fue cuarta teniente de alcalde con Rosa Aguilar, y presidenta de Vimcorsa en Córdoba. En 2010 dio el salto a la Junta de Andalucía para asumir la responsabilidad de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Obras Públicas.

En el sector privado ha ejercido su labor profesional en los ámbitos de la formación y la cooperación, áreas en las que también acumula una amplia trayectoria docente.