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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El nuevo Centro Internacional del Caballo, el inicio del curso en Infantil y el calor extremo marcan la actualidad de Córdoba este jueves
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Córdoba encara septiembre con nuevos proyectos, el inicio del curso escolar y temperaturas extremas. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Córdoba Ecuestre para impulsar el Centro Internacional del Caballo, un proyecto que convertirá las huertas de Caballerizas Reales en el «pulmón» de este espacio. Mientras tanto, comienza el curso en Infantil con una novedad que está retrasando la incorporación de algunos pequeños a las guarderías: el nuevo permiso de paternidad. Y en plena recta final del verano, Córdoba arde con temperaturas de hasta 43,1 grados, en una jornada que se convierte en la más calurosa del año en la capital.
- CONVENIO CON CÓRDOBA ECUESTRE | El Centro Internacional del Caballo convertirá las huertas en el "pulmón" de Caballerizas Reales
- EDUCACIÓN | Comienza el curso en Infantil en Córdoba: el nuevo permiso de paternidad retrasa la entrada en la guardería
- Córdoba arde en septiembre, la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año
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