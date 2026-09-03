Córdoba encara septiembre con nuevos proyectos, el inicio del curso escolar y temperaturas extremas. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Córdoba Ecuestre para impulsar el Centro Internacional del Caballo, un proyecto que convertirá las huertas de Caballerizas Reales en el «pulmón» de este espacio. Mientras tanto, comienza el curso en Infantil con una novedad que está retrasando la incorporación de algunos pequeños a las guarderías: el nuevo permiso de paternidad. Y en plena recta final del verano, Córdoba arde con temperaturas de hasta 43,1 grados, en una jornada que se convierte en la más calurosa del año en la capital.

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