Septiembre arranca en Córdoba con más dificultades para aparcar y con Fátima y el Campo de la Verdad entre las zonas más saturadas de la ciudad. Mientras tanto, miles de personas llenaron Capitulares bajo el lema «Córdoba está con Ceuta», en una concentración de apoyo a la ciudad autónoma. En la crónica de sucesos, el caso del crimen de la Fuensanta deja nuevos detalles de la investigación: se ha localizado ADN de Tulia en un cuchillo y el de su exmarido en un machete de 46 centímetros con la inscripción «Mad Zombie».

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