La actualidad del jueves 3 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El regreso de la presión por el aparcamiento, la multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta y las novedades del crimen de la Fuensanta marcan la actualidad de Córdoba
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Septiembre arranca en Córdoba con más dificultades para aparcar y con Fátima y el Campo de la Verdad entre las zonas más saturadas de la ciudad. Mientras tanto, miles de personas llenaron Capitulares bajo el lema «Córdoba está con Ceuta», en una concentración de apoyo a la ciudad autónoma. En la crónica de sucesos, el caso del crimen de la Fuensanta deja nuevos detalles de la investigación: se ha localizado ADN de Tulia en un cuchillo y el de su exmarido en un machete de 46 centímetros con la inscripción «Mad Zombie».
- Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba
- «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
- CRIMEN DE LA FUENSANTA | ADN de Tulia en un cuchillo y del exmarido en un machete de 46 centímetros con la inscripción "Mad Zombie"
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Córdoba ciudad
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