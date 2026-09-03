SOS Cines de Verano celebra que la Junta de Andalucía confirme que quiere comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia

La Coordinadora SOS Cines de Verano de Córdoba celebra que la Junta de Andalucía quiera comprar el Fuenseca, Delicias y Olimpia, pero pide a la administración andaluza que agilice los trámites para la adquisición, así como la declaración de los cuatro espacios que hay en la ciudad (los anteriores cines más el Coliseo San Andrés) como Bien de Interés Cultural (BIC).

En la actualidad, los cines en venta están en manos del empresario cordobés Antonio Amil, que ha ofrecido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Córdoba que los compre. Su última oferta asciende a 850.000 euros, cifra que, asegura, está dispuesto a pagarle la Asociación Cultural Espacio Artístico Protegido por ellos.

Adquisición y protección de los cines de verano

En una nota de prensa, la coordinadora informa de que ha mantenido una reunión con el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, a la que también asistió un técnico de la delegación para abordar estas cuestiones. En el encuentro, que la coordinadora califica de cordial, se informó del estado de la tramitación de la declaración como Bien de Interés Cultural de los cuatro cines de verano y de la adquisición de tres de ellos mediante el derecho de tanteo y retracto.

Concentración de protesta, a las puertas del cine Fuenseca. / Víctor Castro / COR

Precisamente esta semana se ha hecho público un informe técnico en el que se considera que la Junta de Andalucía tiene derecho de tanteo preferente al Ayuntamiento como había defendido el alcalde de la ciudad, José María Bellido. De hecho, el regidor ha solicitado a la Administración andaluza que compre los cines.

La coordinadora aplaude que el delegado de la Junta manifestara su disposición a ejercer al derecho de retracto, que supondría dar vía libre a la adquisición de los tres cines, pero advierte de que el plazo para hacerlo expira, según sus estimaciones, a finales de septiembre y primeros de octubre.

Piden agilizar el expediente de declaración BIC

Sobre la declaración como BIC, la coordinadora aplaude que el expediente esté ya en manos de la Dirección General de Patrimonio Histórico, que debe tramitar el acuerdo con la Consejera de Cultura, la que tiene la potestad de proteger los espacios.

Proyección en protesta por los cines de verano. / Manuel Murillo

La coordinadora ha pedido agilizar la incoación de la declaración BIC, un paso intermedio del proceso, que conlleva -según defienden- "la protección automática de los cuatro cines de verano", un paso que consideran importante y del que aún no hay plazos.

Continuarán las movilizaciones

En resumen, SOS Cines de Verano ha expresado su satisfacción por el encuentro, aunque reconocen que sigue habiendo "incógnitas importantes sobre los plazos para la incoación y declaración de BIC de los cuatro cines y para la adquisición de tres de ellos".

Por este motivo, la coordinadora anuncia que continuará con las movilizaciones, ya que "la voluntad de la gente es la de salvaguardar este importante patrimonio que, en un contexto alarmante de turistificación , cobra aún más importancia por la carga identitaria y cultural que tienen".