Los peritos del accidente de Adamuz apuntan a un defecto de 6,4 milímetros en la vía como posible factor en la rotura del carril

Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario de Adamuz consideran que un defecto de nivelación de 6,4 milímetros detectado meses antes del siniestro pudo contribuir a la rotura de la vía. El desnivel se encontraba en el carril derecho de la vía 1 por la que circulaba el Iryo y, según los expertos, podría haber generado cargas adicionales capaces de acelerar el daño por fatiga en la soldadura.

Así lo señalan los tres peritos designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que investiga el accidente del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

El defecto había sido detectado en octubre de 2025 en el punto kilométrico 318+682. Los investigadores explican que, cuando una rueda cae en ese «bache», el eje se inclina hacia ese lado y, al recuperar inmediatamente su posición, se genera un «efecto balancín» que transmite cargas al carril contrario.

Esta interacción podría amplificar el daño por fatiga y afectar especialmente a las zonas más débiles, como las uniones soldadas. Por ello, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o incluso provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica si existía algún microdefecto interno.

La causa del accidente sigue abierta

Los especialistas advierten, no obstante, de que todavía no puede establecerse una causa definitiva del fallo. Las 114 soldaduras del sector habían sido declaradas aptas menos de un año antes del accidente y los peritos sostienen que pudieron intervenir varios factores.

Tampoco se puede determinar por ahora si un eventual defecto interno pudo pasar inadvertido en las pruebas de ultrasonidos. Según el informe, esta técnica alcanza una fiabilidad del 95% para fisuras de tamaño medio, pero pierde capacidad de detección cuanto menor es la anomalía.

Los investigadores consideran además necesario recuperar el registrador de datos Deuta y recabar de Renfe más información sobre estos dispositivos.

Ocho vídeos del Iryo, remitidos a la jueza

Por otra parte, la Guardia Civil ha remitido al juzgado ocho archivos de vídeo editados y anonimizados procedentes de las cámaras de seguridad del Iryo.

Las grabaciones corresponden al intervalo entre las 19.42 y las 19.44 horas del día del accidente, o hasta el momento en que dejaron de funcionar. El Servicio de Criminalística ha pixelado los rostros y otros elementos identificativos antes de su entrega al juzgado para preservar la intimidad de las personas que aparecen en ellas.

Los peritos también han dado vía libre a la revisión previa de los coches del 1 al 5 del Iryo antes de su traslado a La Sagra, aunque reclaman inspeccionarlos visualmente y garantizar que el movimiento no altere ningún elemento relevante para la investigación.