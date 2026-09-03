La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal formada por 11 integrantes que se dedicaba a llevar a cabo robos con fuerza en establecimientos de hostelería en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Córdoba. Nueve de sus integrantes han sido detenidos y otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La investigación, bautizada como operación Rookie, se inició a consecuencia de un primer robo con fuerza cometido en un restaurante de Ayamonte (Huelva) tras el que los agentes detectaron días después un segundo robo de características similares.

Un estudio detallado de los hechos

El instituto armado comenzó a sospechar que los ladrones se desplazaban para cometer los robos y llevó a cabo un estudio detallado de hechos similares denunciados en la provincia de Huelva.

Once detenidos por robar en establecimientos hoteleros de Córdoba, Huelva y Sevilla. / Guardia Civil

Gracias a esto, la Guardia Civil identificó a uno de los autores, que vivía en un barrio de Sevilla, ciudad donde la banda al parecer tenía ubicada su sede y desde donde se desplazaban para cometer los delitos.

En un primer momento, usaron supuestamente vehículos de familiares y de alquiler, pero después comenzaron a utilizar automóviles sustraídos para dificultar la investigación.

Llegaron a usar estos vehículos para forzar las puertas de acceso de los locales asaltados, y después los abandonaban para evitar que se les pudiera relacionar con ellos, han precisado los investigadores.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

La investigación permitió identificar al resto de los componentes de la banda y acreditar su participación directa en al menos diez robos con fuerza en comercios en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, de los que se han podido recuperar piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética.

Este grupo criminal habría sustraído efectos por valor de al menos 22.000 euros. Los nueve detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal.

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Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte (Huelva).