Sucesos
Once detenidos por robar en establecimientos hoteleros de Córdoba, Huelva y Sevilla
La Guardia Civil desbarata un entramado que había logrado hacerse con efectos por valor de 22.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal formada por 11 integrantes que se dedicaba a llevar a cabo robos con fuerza en establecimientos de hostelería en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Córdoba. Nueve de sus integrantes han sido detenidos y otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
La investigación, bautizada como operación Rookie, se inició a consecuencia de un primer robo con fuerza cometido en un restaurante de Ayamonte (Huelva) tras el que los agentes detectaron días después un segundo robo de características similares.
Un estudio detallado de los hechos
El instituto armado comenzó a sospechar que los ladrones se desplazaban para cometer los robos y llevó a cabo un estudio detallado de hechos similares denunciados en la provincia de Huelva.
Gracias a esto, la Guardia Civil identificó a uno de los autores, que vivía en un barrio de Sevilla, ciudad donde la banda al parecer tenía ubicada su sede y desde donde se desplazaban para cometer los delitos.
En un primer momento, usaron supuestamente vehículos de familiares y de alquiler, pero después comenzaron a utilizar automóviles sustraídos para dificultar la investigación.
Llegaron a usar estos vehículos para forzar las puertas de acceso de los locales asaltados, y después los abandonaban para evitar que se les pudiera relacionar con ellos, han precisado los investigadores.
La investigación permitió identificar al resto de los componentes de la banda y acreditar su participación directa en al menos diez robos con fuerza en comercios en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, de los que se han podido recuperar piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética.
Este grupo criminal habría sustraído efectos por valor de al menos 22.000 euros. Los nueve detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte (Huelva).
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
- ¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón
- Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre