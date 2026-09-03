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La Obra Social Hermano Bonifacio entrega material escolar a más de 80 menores de Córdoba

La iniciativa del Hospital San Juan de Dios incluye lotes adaptados a las necesidades educativas de los niños, además de ropa y calzado

Un momento de la entrega de material escolar de la Obra Social 'Hermano Bonifacio'.

Un momento de la entrega de material escolar de la Obra Social 'Hermano Bonifacio'. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Obra Social ‘Hermano Bonifacio’ del Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha iniciado una nueva campaña de entrega de material escolar destinada a más de 80 niños y niñas con el objetivo de facilitarles el comienzo del curso académico.

Los menores recibirán lotes de material adaptados a sus necesidades educativas, así como ropa y calzado. La iniciativa cuenta con la colaboración de Vistalegre y Fundación Silbon.

La campaña pretende aliviar el desembolso económico que supone el inicio del curso para las familias atendidas por la Obra Social y facilitar que los menores dispongan de los recursos básicos necesarios para afrontar su actividad educativa.

Dentro del programa ‘Los menores, los primeros’

La entrega se enmarca en el programa de atención a la infancia ‘Los menores, los primeros’, una de las líneas de actuación que desarrolla la Obra Social Hermano Bonifacio para acompañar a niños y familias y prevenir situaciones de exclusión social.

El superior del centro, Isidoro Santiago, ha destacado que este programa busca ofrecer una atención integral a los menores y favorecer la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha agradecido la participación de las entidades colaboradoras y ha incidido en la importancia de que los niños puedan acceder a la educación en condiciones de igualdad.

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La campaña de material escolar forma parte de las acciones que la Obra Social Hermano Bonifacio mantiene durante todo el año dirigidas a personas y familias vulnerables de Córdoba, con la colaboración de instituciones, empresas, socios y voluntarios.

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