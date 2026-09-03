Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro Internacional del Caballo en CórdobaMonterrubio Córdoba CFComienzan las escuelas infantilesInvestigación accidente AdamuzDeoleoJosé Antonio Romero (PSOE), candidato a la AlcaldíaSeprona aclara incendios en CórdobaCambios de Aucorsa Vuelta a EspañaAparcamientos en CórdobaDetenidos por robar en tienda de Puente GenilPelículas españolas a los OscarApoyo a Ceuta en CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaAyudas tras el paroBolsas profesores secundariaCortes de tráfico Palma del Río Vuelta a EspañaAviso naranja por calor
instagramlinkedin

Ciberseguridad

"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos

Los delincuentes suplantan la identidad de la víctima para, dentro de la misma conversación, enviar mensajes como “se me ha roto el móvil” y solicitar transferencias a sus contactos de confianza

Una persona consulta sus mensajes en Whatsapp.

Una persona consulta sus mensajes en Whatsapp. / M. RUIZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un mensaje aparentemente enviado por un familiar o un amigo puede acabar en una transferencia de dinero a un estafador. La Policía Nacional en Córdoba ha advertido a la ciudadanía de una modalidad de fraude detectada a través de WhatsApp, en la que los delincuentes suplantan la identidad digital de una persona para pedir dinero a sus contactos más cercanos.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, el fraude resulta especialmente difícil de detectar porque la persona cuya identidad está siendo utilizada puede continuar accediendo y utilizando su cuenta de WhatsApp con normalidad. Mientras tanto, algunos de sus contactos reciben mensajes que aparentemente proceden de esa misma persona.

El procedimiento se repite de forma similar en los casos detectados. Los contactos reciben inicialmente mensajes como “necesito tu ayuda” o “se me ha roto el móvil”. Después de generar confianza, el supuesto remitente les solicita una determinada cantidad de dinero.

Una persona escribe por Whatsapp.

Una persona escribe por Whatsapp. / EL PERIÓDICO

Transferencias y números de cuenta bancaria

En otros casos, el estafador llega incluso a proporcionar un número de cuenta bancaria para realizar una transferencia. Para convencer a la víctima, utiliza argumentos como “no puedo realizar una transferencia inmediata”, “adelántame el dinero” o “te facilito el IBAN del comerciante”.

Uno de los elementos que hace especialmente peligroso este fraude es que los mensajes pueden aparecer para los contactos dentro de conversaciones reales que ya mantenían con la persona suplantada.

Al mismo tiempo, esos mensajes fraudulentos no aparecen necesariamente en el teléfono del titular de la cuenta. De este modo, la persona afectada puede no ser consciente de lo que está sucediendo hasta que un familiar, amigo o conocido contacta con ella por teléfono o mediante otra vía para comprobar si realmente está solicitando dinero.

Policía de ciberdelitos, en una imagen de archivo.

Policía de ciberdelitos, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

La Policía señala además que las personas afectadas han manifestado no haber facilitado códigos de registro, códigos recibidos mediante SMS ni PIN de verificación, y tampoco haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta de WhatsApp a otro dispositivo.

Cómo proteger WhatsApp frente a estafas

La Policía Nacional recuerda que estos incidentes no tienen por qué estar relacionados únicamente con el método tradicional de apropiación de una cuenta mediante el robo de un código de verificación. Entre las posibles causas también apunta a la falta de actualización del sistema operativo del teléfono o de la propia aplicación de WhatsApp.

Para reducir el riesgo de convertirse en víctima, la Policía recomienda mantener actualizado tanto el sistema operativo del móvil como WhatsApp a sus versiones más recientes.

También aconseja activar la verificación en dos pasos de la aplicación y revisar periódicamente el apartado “Dispositivos vinculados”, comprobando que no aparezca ningún teléfono, ordenador u otro dispositivo desconocido.

Además, recuerda que nunca deben facilitarse a terceras personas códigos de registro, códigos SMS, PIN de verificación o códigos QR de WhatsApp.

Noticias relacionadas

Ante cualquier petición inesperada de dinero recibida a través de WhatsApp, especialmente si procede aparentemente de un familiar o una persona cercana, la recomendación es comprobar su identidad mediante una llamada telefónica u otro canal antes de realizar cualquier transferencia. Una sencilla comprobación puede evitar que los vecinos de Córdoba caigan en este tipo de fraude.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  2. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  3. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  6. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  7. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  8. ¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón

Córdoba arde en septiembre, la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año

Córdoba arde en septiembre, la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año

SOS Cines de Verano celebra que la Junta de Andalucía confirme que quiere comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia

SOS Cines de Verano celebra que la Junta de Andalucía confirme que quiere comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia

"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos

"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos

Victoria Fernández hará oficial mañana viernes su candidatura a las primarias del PSOE con el eslogan 'Ea, Córdoba'

Victoria Fernández hará oficial mañana viernes su candidatura a las primarias del PSOE con el eslogan 'Ea, Córdoba'

El Centro Internacional del Caballo convertirá la huerta en el «pulmón» de Caballerizas tras la cesión del Ayuntamiento

La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

Pegasus amplía su escuela de pilotos en Palma del Río y prevé contratar a 100 en cinco años

Pegasus amplía su escuela de pilotos en Palma del Río y prevé contratar a 100 en cinco años

Córdoba lanza su guía 'Conoce tu ciudad' con programas educativos para colegios e institutos con novedades en danza y teatro

Córdoba lanza su guía 'Conoce tu ciudad' con programas educativos para colegios e institutos con novedades en danza y teatro
Tracking Pixel Contents