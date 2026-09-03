"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos

Un mensaje aparentemente enviado por un familiar o un amigo puede acabar en una transferencia de dinero a un estafador. La Policía Nacional en Córdoba ha advertido a la ciudadanía de una modalidad de fraude detectada a través de WhatsApp, en la que los delincuentes suplantan la identidad digital de una persona para pedir dinero a sus contactos más cercanos.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, el fraude resulta especialmente difícil de detectar porque la persona cuya identidad está siendo utilizada puede continuar accediendo y utilizando su cuenta de WhatsApp con normalidad. Mientras tanto, algunos de sus contactos reciben mensajes que aparentemente proceden de esa misma persona.

El procedimiento se repite de forma similar en los casos detectados. Los contactos reciben inicialmente mensajes como “necesito tu ayuda” o “se me ha roto el móvil”. Después de generar confianza, el supuesto remitente les solicita una determinada cantidad de dinero.

Una persona escribe por Whatsapp. / EL PERIÓDICO

Transferencias y números de cuenta bancaria

En otros casos, el estafador llega incluso a proporcionar un número de cuenta bancaria para realizar una transferencia. Para convencer a la víctima, utiliza argumentos como “no puedo realizar una transferencia inmediata”, “adelántame el dinero” o “te facilito el IBAN del comerciante”.

Uno de los elementos que hace especialmente peligroso este fraude es que los mensajes pueden aparecer para los contactos dentro de conversaciones reales que ya mantenían con la persona suplantada.

Al mismo tiempo, esos mensajes fraudulentos no aparecen necesariamente en el teléfono del titular de la cuenta. De este modo, la persona afectada puede no ser consciente de lo que está sucediendo hasta que un familiar, amigo o conocido contacta con ella por teléfono o mediante otra vía para comprobar si realmente está solicitando dinero.

Policía de ciberdelitos, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

La Policía señala además que las personas afectadas han manifestado no haber facilitado códigos de registro, códigos recibidos mediante SMS ni PIN de verificación, y tampoco haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta de WhatsApp a otro dispositivo.

Cómo proteger WhatsApp frente a estafas

La Policía Nacional recuerda que estos incidentes no tienen por qué estar relacionados únicamente con el método tradicional de apropiación de una cuenta mediante el robo de un código de verificación. Entre las posibles causas también apunta a la falta de actualización del sistema operativo del teléfono o de la propia aplicación de WhatsApp.

Para reducir el riesgo de convertirse en víctima, la Policía recomienda mantener actualizado tanto el sistema operativo del móvil como WhatsApp a sus versiones más recientes.

También aconseja activar la verificación en dos pasos de la aplicación y revisar periódicamente el apartado “Dispositivos vinculados”, comprobando que no aparezca ningún teléfono, ordenador u otro dispositivo desconocido.

Además, recuerda que nunca deben facilitarse a terceras personas códigos de registro, códigos SMS, PIN de verificación o códigos QR de WhatsApp.

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Ante cualquier petición inesperada de dinero recibida a través de WhatsApp, especialmente si procede aparentemente de un familiar o una persona cercana, la recomendación es comprobar su identidad mediante una llamada telefónica u otro canal antes de realizar cualquier transferencia. Una sencilla comprobación puede evitar que los vecinos de Córdoba caigan en este tipo de fraude.