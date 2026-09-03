José Antonio Romero anuncia su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba

El concejal en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial del PSOE José Antonio Romero se presentará a las primarias que su partido pondrá en marcha para la elección de candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa en 2027. Él mismo lo ha avanzado este jueves durante una comparecencia de prensa en el Ayuntamiento de la capital cordobesa.

Romero ha explicado que ha tomado la decisión después de meditarla con muchos compañeros, su familia y amigos y que lo hace pensando en la situación actual de la ciudad. "No me presento en contra de nadie, me presento por Córdoba y por el inmovilismo del señor Bellido", ha dicho.

Ana López, Ángel Ortiz, María Ángeles Luna, José Antonio Romero y Victoria Fernández. / CÓRDOBA

Una Córdoba más limpia, ambiciosa y con oportunidades

Romero ha presentado como aval de su perfil sus 8 años de experiencia como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, su compromiso y formación, al tiempo que se ha mostrado convencido de poder presentar "el proyecto que Córdoba necesita”.

En esta línea, el concejal del PSOE ha aseverado que Córdoba puede aspirar “a mucho más” frente a “la parálisis e inmovilismo” del gobierno de José María Bellido. “Lo hago pensando en Córdoba y en el cariño que le tengo a mi ciudad”, ha explicado. “Me presento porque quiero una Córdoba más limpia, ambiciosa y con más oportunidades donde la gente quiera vivir”, ha añadido.

Asimismo, el concejal se ha mostrado convencido de que será capaz de armar una candidatura de unidad que represente al PSOE y, aunque ha dicho que desconoce si algún otro compañero dará un paso al frente en el proceso de primarias, ha animado a hacerlo a todos los que tengan un proyecto para la capital. “Los nombres que se han barajado son todos amigos a los que y tengo un profundo cariño y amistad”, ha asegurado Romero.

Rafi Crespín, secretaria provincial del PSOE, hace un selfie a la delegación cordobesa en el último congreso del PSOE-A en Armilla (Granada). / A.J. GONZÁLEZ

Formalización de la candidatura

El edil tiene previsto presentar formalmente su precandidatura el lunes en el plazo que el PSOE abre mañana, 4 de septiembre, para el inicio de las primarias. Además de él, la parlamentaria andaluza Victoria Fernández ya anunció que también oficializará su precandidatura, por lo que de momento son dos personas las que competirán por ser los alcaldables en los comicios locales.

Además de ellos, el PSOE baraja otros nombres como posibles aspirantes, la subdelegada Ana López, la senadora Ángeles Luna y el concejal Ángel Ortiz, si bien ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente al respecto.

Hace cuatro años, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba fue Antonio Hurtado y la formación obtuvo siete concejales en el Pleno de la ciudad. El exdiputado anunció hace ya unos meses que no volvería a concurrir a las elecciones, por lo que el partido ha tenido que activar este proceso interno para la elección de un nuevo cabeza de lista de cara a los próximos comicios.

Una trayectoria política movida

José Antonio Romero, de 49 años y licenciado en Historia, es actualmente concejal del grupo municipal socialista y diputado provincial. En el mandato en el que Isabel Ambrosio fue alcaldesa de la ciudad estuvo al frente de la gerencia de Cecosam, la empresa municipal de cementerios.

En 2019, José Antonio Romero ocupó el puesto de portavoz del PSOE en Capitulares tras la marcha de Ambrosio al Parlamento andaluz. La exalcaldesa abandonó el Ayuntamiento después de perder la alcaldía en aquellas elecciones dejando en manos del concejal la responsabilidad del grupo municipal y su portavocía. Sin embargo, la designación de Antonio Hurtado como número 1 en las elecciones de 2023 en primarias acabó con las quinielas que lo hacían candidato y terminó autodescartándose como alcaldable.

En el mandato actual, Romero ha sido portavoz en la Diputación de Córdoba hasta que su intento de disputarle la secretaría provincial del partido a Rafi Crespín, que finalmente no llegó a formalizarse, le terminó costando el puesto y, tras el congreso del PSOE-A en Armilla (Granada), fue sustituido por Esteban Morales en la institución provincial.

Estos son los plazos del proceso de primarias

El PSOE de Córdoba abrirá este viernes, 4 de septiembre, el proceso de primarias para elegir candidato o candidata a la Alcaldía de Córdoba. El plazo de presentación de precandidaturas se cerrará el lunes 7. Si el día 7 hay más de dos precandidatos, se abrirá el plazo de recogida de avales entre los días 9 y 16 de septiembre. En caso de que solo se presente una persona, el candidato será elegido de forma automática.

Una vez presentados los avales, se abrirá una campaña de información del día 17 al 25 de septiembre. La jornada para la votación en primarias sería el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más de la mitad de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato. En caso contrario, se celebrará una segunda vuelta el sábado 3 de octubre. Sería proclamado candidato quien reuniese el mayor porcentaje de votos válidos, informan fuentes socialistas.