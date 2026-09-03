Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 3 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches en la terraza
Linares & Porti Quartet world music
Este espectáculo ofrece un viaje sonoro donde el flamenco dialoga con el jazz, la música urbana y una estética minimalista, con la guitarra flamenca como eje entre tradición y vanguardia, junto a un cante profundo y una percusión envolvente. Su propuesta combina improvisación, ‘groove’ y emoción en un directo elegante y orgánico, donde los silencios importan tanto como el ritmo y cada pieza nace de la raíz flamenca hacia paisajes de jazz moderno, ‘beats’ urbanos y texturas atmosféricas. Entrada libre hasta completar aforo
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Música
Ciclo de Lírica en Córdoba
La soprano Juana Castillo y el barítono Santos Ariño, con Rodrigo García Simón, en el violonchelo; y Antonio López, en el piano, más la bailaora Yolanda Osuna, ofrecerán el concierto de apertura del octavo Ciclo de Lírica, que organiza el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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