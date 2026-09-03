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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 3 de septiembre de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

LINARES &amp; PORTI QUARTET WORLD MUSIC

LINARES & PORTI QUARTET WORLD MUSIC / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Noches en la terraza

Linares & Porti Quartet world music

Este espectáculo ofrece un viaje sonoro donde el flamenco dialoga con el jazz, la música urbana y una estética minimalista, con la guitarra flamenca como eje entre tradición y vanguardia, junto a un cante profundo y una percusión envolvente. Su propuesta combina improvisación, ‘groove’ y emoción en un directo elegante y orgánico, donde los silencios importan tanto como el ritmo y cada pieza nace de la raíz flamenca hacia paisajes de jazz moderno, ‘beats’ urbanos y texturas atmosféricas. Entrada libre hasta completar aforo

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Música

Ciclo de Lírica en Córdoba

La soprano Juana Castillo y el barítono Santos Ariño, con Rodrigo García Simón, en el violonchelo; y Antonio López, en el piano, más la bailaora Yolanda Osuna, ofrecerán el concierto de apertura del octavo Ciclo de Lírica, que organiza el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Orive.

Plaza Orive, 2.

20.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

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