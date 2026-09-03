El hospital Reina Sofía organiza paseos por Córdoba para recorrer la historia de la medicina y la asistencia sanitaria

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha incorporado a la programación de su 50 aniversario los ‘Paseos por la historia sanitaria de Córdoba’, una iniciativa que propone recorrer algunos de los principales espacios del casco histórico para conocer la evolución de la medicina y de la atención a los enfermos en la ciudad.

Las visitas se celebrarán entre los días 14 y 18 de septiembre, todos ellos a las 20.00 horas, y tendrán una duración aproximada de una hora y media. La actividad es gratuita hasta completar aforo y está organizada con la colaboración de Amedina Córdoba.

El recorrido comenzará en la Puerta de Almodóvar y concluirá en la Plaza del Potro, pasando por la plaza de Tiberíades, la plaza del Cardenal Salazar, la calle Torrijos y la calle Cardenal González.

De los primeros hospitales a la sanidad actual

Durante el itinerario se abordarán cuestiones como el origen de los hospitales, las enfermedades que se atendían siglos atrás, la forma en la que se cuidaba a los pacientes o la influencia de determinados médicos vinculados a la historia de Córdoba.

La propuesta permitirá conocer cómo han cambiado con el paso del tiempo la concepción de la enfermedad, los cuidados y los espacios destinados a la asistencia sanitaria, además de poner en valor la aportación cordobesa al conocimiento médico.

Los paseos estarán dirigidos por profesionales especializados en la interpretación del patrimonio, que relacionarán distintos enclaves habituales de la ciudad con episodios y personajes vinculados a su pasado sanitario.

Una actividad por el 50 aniversario

La iniciativa forma parte del programa conmemorativo de los 50 años del Hospital Reina Sofía y permitirá trasladar parte de las actividades fuera de las instalaciones hospitalarias.