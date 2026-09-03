La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

Una petición de 10 años de cárcel por una violación encabeza el escrito de acusación de la Fiscalía para un procesado a quien la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en las próximas semanas. El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, y solicita un total de 12 años y dos meses de privación de libertad.

Según recoge su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se desarrollaron después de que el presunto agresor y la perjudicada mantuviesen una discusión. Sostiene que, para llevar a cabo sus fines, el encartado llegó a inmovilizar las manos de la mujer, colocándoselas detrás de su propio cuerpo, y seguidamente la violó.

La Fiscalía encuadra los hechos en un delito de agresión sexual y violación

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y los encuadra como violación, aludiendo a los artículos 178, 179 y 180.1.4º del Código Penal. En concreto, el artículo 179 del CP establece que cuando una agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, su responsable será castigado como reo de violación. También fija una pena de prisión de cuatro a 12 años.

La acusación pública aplica además el artículo 180.1.4º, que contempla los supuestos en los que "la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia". Por este delito reclama asimismo la imposición de una medida de libertad vigilada durante siete años y la inhabilitación durante 16 años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores.

El escrito de acusación indica que los tres delitos tendrían que conllevar la prohibición de comunicar o de aproximarse a la víctima, a una distancia inferior a 100 metros, durante un total de 21 años.

También plantea el fiscal una pena de 18 meses de prisión por el delito de amenazas, en el que aprecia la circunstancia agravante de parentesco, y otros ocho meses de cárcel por el delito de malos tratos en el ámbito familiar. En este último caso, reclama la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.