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Tribunales

La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

El procesado, supuestamente, inmovilizó las manos de la víctima colocándolas detrás de su cuerpo y la agredió sexualmente

Interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Una petición de 10 años de cárcel por una violación encabeza el escrito de acusación de la Fiscalía para un procesado a quien la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en las próximas semanas. El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, y solicita un total de 12 años y dos meses de privación de libertad.

Según recoge su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se desarrollaron después de que el presunto agresor y la perjudicada mantuviesen una discusión. Sostiene que, para llevar a cabo sus fines, el encartado llegó a inmovilizar las manos de la mujer, colocándoselas detrás de su propio cuerpo, y seguidamente la violó.

La Fiscalía encuadra los hechos en un delito de agresión sexual y violación

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y los encuadra como violación, aludiendo a los artículos 178, 179 y 180.1.4º del Código Penal. En concreto, el artículo 179 del CP establece que cuando una agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, su responsable será castigado como reo de violación. También fija una pena de prisión de cuatro a 12 años.

La acusación pública aplica además el artículo 180.1.4º, que contempla los supuestos en los que "la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia". Por este delito reclama asimismo la imposición de una medida de libertad vigilada durante siete años y la inhabilitación durante 16 años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores.

El escrito de acusación indica que los tres delitos tendrían que conllevar la prohibición de comunicar o de aproximarse a la víctima, a una distancia inferior a 100 metros, durante un total de 21 años.

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También plantea el fiscal una pena de 18 meses de prisión por el delito de amenazas, en el que aprecia la circunstancia agravante de parentesco, y otros ocho meses de cárcel por el delito de malos tratos en el ámbito familiar. En este último caso, reclama la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

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