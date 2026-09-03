Fepamic reunirá en Córdoba a expertos nacionales en innovación social y discapacidad.

Córdoba acogerá los próximos 21 y 22 de septiembre las primeras Jornadas Técnicas de Innovación Social y Discapacidad Innodiscap 2026, una cita organizada por Fepamic que reunirá en el Palacio de Congresos a profesionales, entidades sociales, empresas, administraciones públicas, universidades y referentes nacionales en este ámbito.

El encuentro, impulsado por Fepamic con la colaboración de Cepes y cofinanciado por la Unión Europea, analizará nuevas respuestas a los retos relacionados con la discapacidad, desde el empleo y los cuidados hasta la tecnología, la accesibilidad o las nuevas necesidades de apoyo.

El programa combinará conferencias, mesas de debate y experiencias prácticas con el objetivo de poner en contacto el conocimiento generado por distintas organizaciones y facilitar el intercambio de iniciativas que ya están siendo aplicadas.

Innovación, tecnología y nuevos modelos de cuidados

La primera jornada arrancará con la participación de Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación 2023, que abordará la necesidad de desarrollar nuevas respuestas ante problemas sociales cada vez más complejos.

La mesa ‘Innovar para incluir’ reunirá a José Hernández-Ascanio, docente e investigador de la Universidad de Córdoba, y José Luis Borau Jordán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE-Inserta.

También participará el abogado, deportista y divulgador cordobés Cisco García, que aportará su experiencia sobre adaptación, tecnología y autonomía.

Durante la tarde se presentarán diferentes experiencias prácticas en el espacio ‘Innovación en acción’, con la participación de Sain Milena López, de Mondragon Team Academy; Sara Marcos Ispierto, coordinadora de Red ISEM; y Maite Jiménez, directora general de Talentismo.

La jornada terminará con un debate sobre la transformación de los modelos de cuidados ante cuestiones como el envejecimiento, las nuevas necesidades de apoyo y la sostenibilidad de los sistemas.

El empleo inclusivo centrará la segunda jornada

El programa del 22 de septiembre pondrá especialmente el foco en la inclusión laboral. La mesa ‘Adaptar para incluir’ contará con Virginia Carcedo Illera, vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo e Inserta Innovación; Ramón Bernal Uribarrena, director general de Lantegi Batuak; y Rafa Cía González, CEO de UNEI.

El encuentro abordará no solo el acceso de las personas con discapacidad al empleo, sino también la adaptación de los puestos, los apoyos necesarios, la permanencia en el trabajo, el desarrollo profesional y los cambios que deben introducir las propias organizaciones.

Además, Faisem, Asaenec, Down Córdoba, Autismo Córdoba y Fepamic compartirán experiencias en el espacio ‘Compartir para transformar’.

La programación concluirá con la participación de Regina Martínez, terapeuta ocupacional, divulgadora y Premio Nacional de Juventud 2024 en la categoría de Compromiso Social.

Fepamic presentará la evolución de Cuida Dúo

INNODISCAP servirá también para presentar los avances de Cuida Dúo, un proyecto de innovación social desarrollado por Fepamic en su Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas.

La iniciativa experimenta con una organización del trabajo basada en parejas de profesionales con capacidades complementarias, con la finalidad de avanzar hacia puestos más sostenibles y ampliar las oportunidades laborales para distintos perfiles de discapacidad.

La presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez Pérez, y la directora estratégica del Área Sociosanitaria, Raquel Osuna Jiménez, expondrán los aprendizajes obtenidos hasta ahora y las posibilidades de trasladar este modelo a otros ámbitos.

Bajo el lema ‘Transformando la inclusión’, Fepamic plantea INNODISCAP como un espacio de colaboración entre entidades sociales, administraciones, empresas y universidad.

La participación en las jornadas será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa debido a que las plazas son limitadas.