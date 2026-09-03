Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba

No existe un baremo para medir en qué zona de Córdoba es más difícil aparcar. Pese a ello, es una realidad y más a la vuelta de vacaciones, en septiembre, y con el regreso a las aulas, que será escalonado y que empieza este jueves con la incorporación de los alumnos de Infantil. Dentro de la ciudad, hay miles y miles de vecinos que a diario se enfrentan a una auténtica odisea para encontrar una plaza de aparcamiento cercana a sus domicilios o a los diferentes espacios comerciales. La situación, de hecho, se ha agravado en los últimos años por diferentes motivos: hay más de un coche por unidad familiar, solo una plaza de cochera por vivienda en el mejor de los casos y, para colmo, los precios de las cocheras "son cada vez más altos".

Así lo explica Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba (CMC), quien añade otro problema: son muchas las plazas de aparcamiento que se tiran años ocupadas por coches que no mueve nadie. La falta de aparcamiento provoca situaciones que se pueden observar a diario en distintos puntos de Córdoba: coches aparcados en las esquinas y encima de las aceras, plazas para discapacitados ocupadas por otros usuarios y motos estacionadas encima de las calles.

Manuel Murillo

En Levante y la Viñuela, dificultades "gravísimas"

En el distrito Levante, por ejemplo, hay problemas "gravísimos" de aparcamiento, tanto en el mismo barrio como en La Viñuela. En esta zona se habilitó un espacio vecinal junto al cementerio de San Rafael "que no ha terminado de satisfacer a sus vecinos", según lamenta De Gracia. Fátima también es un barrio muy señalado porque "no tiene más espacio" y el aparcamiento de Vimcorsa "es insuficiente"; mientras que, en las calles estrechas de Cañero también es habitual encontrar de coches aparcados entre la acera y la calzada.

El barrio de Fátima es una de las zonas más saturadas para aparcar. / A.J. González

En el distrito Sur, la zona más complicada a la hora de aparcar es el barrio del Campo de la Verdad y Miraflores. Como explica Juan Andrés de Gracia, "allí se han ido arreglando las calles por seguridad para mejorar el acceso de ambulancias y bomberos", lo que ha provocado que "donde antes había dos filas de aparcamientos, ahora solo haya una". A eso se le suma el control policial para no aparcar en las aceras y que muchos solares están desapareciendo para construir viviendas y hoteles, "lo que agudiza la falta de sitio para aparcar".

La situación en Parque Cruz Conde y Parque Figueroa

El barrio del Parque Cruz Conde no tiene precisamente un alto porcentaje de habitantes. Sin embargo, y según explica De Gracia, es una zona muy saturada a la hora de buscar aparcamiento por la cantidad de empleados sanitarios que estacionan en los alrededores de los hospitales, los estudiantes que asisten a las universidades de la UCO y de Loyola y quienes acuden a los espacios de ocio de la Ciudad de los Niños o el parque del Cola Cao.

El Parque Figueroa tiene dos aparcamientos públicos, uno que "suele estar lleno" en el epicentro del barrio y otro junto a la comisaría de la Policía Nacional, que es propiedad de Vimcorsa. Este último, añade, "no se ha conseguido llenar porque el pago es alto y no lo tienes en propiedad total. La gente tiene esa mentalidad de que donde se puede aparcar gratis no se deben pagar 25 o 30 euros, y acaba aparcando en solares, pasos de peatones o encima de las aceras", lamenta el presidente del CMC.

Más zona azul y aparcamientos modulares

El problema de la falta de aparcamiento se extiende en mayor grado por el centro de Córdoba. La gran cantidad de plazas existentes en la avenida de la Victoria no fue suficiente en su momento, pues "se quedó pequeño", por lo que es necesario seguir ampliando la capacidad. "Llevamos muchos años planteando que se aborde un aparcamiento subterráneo junto a los jardines de Colón que aporte más plazas a la zona e incluso a los turistas que van al Casco Histórico", asegura Rafa Bados, presidente de Comercio Córdoba, quien piensa que "hacerlo desde la colaboración público-privada es una solución".

Comercio Córdoba plantea que la zona azul se extienda a barrios saturados que destacan por su actividad comercial como Ciudad Jardín, Santa Rosa y Valdeolleros. "Se podría aplicar la zona azul en calles como Antonio Maura, Damasco, Santa Rosa o Virgen de las Angustias para incentivar que haya una rotación de vehículos", reivindica Bados, quien fija la solución futura de aparcamiento en la instalación de estacionamientos modulares, es decir, estructuras prefabricadas útiles para ampliar las plazas con edificios de varias plantas.

Rotonda de Costa Sol. / Manuel Murillo

Una solución que, a su juicio, es "más barata que construir desde cero". Al igual que se aplicará en la plaza de la Mosca, Comercio Córdoba considera "interesante" utilizar estos aparcamientos modulares en otras zonas como el llano que hay junto al polideportivo de Valdeolleros, el terreno existente junto a la plaza de toros o en el actual parking vecinal próximo al cementerio de San Rafael.

Mejorar el transporte público

"Incrementar las plazas de aparcamiento ayudará, pero no es la solución. La solución pasa por mejorar la movilidad, es decir, mejorar el transporte público, tanto autobuses como taxis". Así lo aclara el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, quien insiste en la "necesidad de potenciar el servicio" del Consorcio Metropolitano hasta Santa Cruz, así como el transporte público a las barriadas de Alcolea, Cerro Muriano, Trassierra, Villarrubia, El Higuerón y a la Carrera del Caballo. "De mejorarlo, habría una bajada considerable de coches circulando por la ciudad", asegura De Gracia, quien propone también una rehabilitación de los carriles bici y las ciclocalles para potenciar la movilidad en bicicleta y mejorar la accesibilidad de las vías peatonales.

Proyectos en marcha

El Ayuntamiento de Córdoba tiene distintos proyectos en marcha para ponerle solución a la falta de aparcamientos en distintos barrios de Córdoba. El Consistorio apuesta, además, por aparcamientos que se construyan en altura, como serán el de Lepanto, del que la junta de gobierno local aprobó en junio la contratación; y el de la plaza de toros, largamente demandado por vecinos y comerciantes de Ciudad Jardín. Otro de los proyectos previstos es el aparcamiento Puerta de Córdoba, que el Ayuntamiento quiere construir en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto y cuyas catas arqueológicas empezaron en julio.