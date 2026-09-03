Córdoba lanza su guía 'Conoce tu ciudad' con programas educativos para colegios e institutos con novedades en danza y teatro

Los colegios e institutos cordobeses tienen ya a su disposición la nueva edición de la guía Conoce tu ciudad, editada por el Ayuntamiento de Córdoba con la oferta de todos sus programas educativos. La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha presentado este jueves, 3 de septiembre, la oferta de cursos y actividades que podrán solicitar los centros interesados a partir del 14 de septiembre.

Los programas educativos del Ayuntamiento incorporan este curso 2026-27 algunas actividades novedosas y consolida las que mayor demanda suelen tener año tras año. De este modo, el Ayuntamiento mantiene y refuerza los programas consolidados de Conoce tu ciudad para convertir Córdoba en una gran aula y que los escolares conozcan su patrimonio, cultura y espacios naturales, aprendan a cuidar y respetar la ciudad y desarrollen valores como la tolerancia, la inclusión y la empatía. La guía pretende también complementar el trabajo de profesores y centros educativos y enriquecer el proceso de aprendizaje de los alumnos.

La delegada Narci Ruiz durante su rueda de prensa. / PATRICIA CACHINERO

Novedades en danza, teatro y flamenco

De este modo, en Descubre la Danza se incorporan a los talleres espectáculos de danza en los centros educativos, mientras que en La escuela a escena se estrena una nueva línea de apoyo a la creación teatral mediante monitoraje para la puesta en escena de sus proyectos. También se han ampliado los talleres de Flamenco en el aula con incorporación de una bailaora.

En el programa de Conciertos didácticos de la Orquesta de Córdoba se creará un taller de creación musical por parte del alumnado. Además continuarán los programas en el ámbito de Córdoba, ciudad amable y comprometida, centrados en el bienestar, la educación emocional, la salud y la convivencia.

Por otro lado, se ha mejorado las rutas de Camino al cole para que sean más seguras y se amplían los recursos de accesibilidad universal con servicios de lenguaje de signos y transporte adaptado. Se refuerza con nuevas zonas de estacionamiento para familias con alumnado escolarizado en centros del propio casco de la ciudad, manteniendo las rutas existentes con monitor de acompañamiento y tarjeta de estacionamiento.

Por último, la delegada ha informado de que están diseñando en otro programa, Córdoba es alegría y magia, para trabajar el humor, la magia y la risoterapia. "La idea es siempre ligar todos nuestros talleres a la ciudad para que los más pequeños aprendan a respetarla y a quererla", ha dicho Ruiz.