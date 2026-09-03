Córdoba impulsa un programa para abordar el impacto del cáncer en las mujeres

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), impulsará el proyecto Mujeres y cáncer. La salud, una cuestión de género, destinado a analizar y abordar el impacto personal, familiar, laboral y social que un proceso oncológico tiene sobre las mujeres.

La iniciativa pretende situar a las pacientes en el centro y favorecer que sean protagonistas de su propio proceso de autocuidado. El proyecto, cuya aprobación está prevista este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, contará con un presupuesto de 7.500 euros, de los que el Consistorio aportará 5.000 y la AECC los 2.500 restantes.

Objetivo del proyecto

El objetivo principal es crear un espacio de encuentro para abordar las desigualdades en salud y las dificultades añadidas que pueden afrontar las mujeres tras un diagnóstico de cáncer. Para ello, el programa se articulará durante el año en torno a tres grandes líneas de actuación.

Una de ellas será la celebración de jornadas divulgativas sobre cuestiones como el papel de las mujeres en la investigación contra el cáncer, la atención al final de la vida y los derechos laborales después de un diagnóstico oncológico.

El programa también contempla talleres especializados de suelo pélvico dirigidos a pacientes oncológicas y enfocados en favorecer su recuperación física mediante ejercicio fisioterapéutico.

La tercera línea será una campaña de sensibilización y visibilización coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la enfermedad y sus consecuencias.

Más de cien mujeres, en la jornada de la AECC por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. / Chencho Martínez

Mejorar las condiciones físicas y el bienestar emocional

Las distintas actividades persiguen mejorar tanto la condición física como el bienestar emocional de las mujeres con cáncer, además de sensibilizar sobre los tumores con mayor incidencia entre la población femenina. Según los datos de atención de la AECC en Córdoba, el cáncer de mama figura, junto a los de colon y pulmón, entre los de mayor incidencia.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha indicado que este programa responde al objetivo de “mejorar la calidad de vida de las ciudadanas poniendo el foco en una salud que entiende las particularidades de género” y ha agradecido la “importante colaboración que siempre nos brinda la Asociación Española contra el Cáncer, conocedores como son mejor que nadie de la realidad que viven las mujeres que viven un proceso oncológico”.

Se trata de, como ha apuntado Aguilar, “acompañarlas en el proceso desde una visión en la que muchas veces no reparamos y que tiene que ver con todos los efectos colaterales que puede tener la enfermedad y que inciden especialmente en las mujeres”.

El convenio será formalizado mediante la firma del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta de la Junta Provincial de la AECC en Córdoba, María Auxiliadora Cabanas, consolidando así la alianza entre la administración local y el tejido asociativo en la atención integral a las mujeres.