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Córdoba arde en septiembre, la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año

Montoro escala hasta los 44 grados y se superan los registros de la ola de calor de principios de año

Córdoba registra el día más caluroso del año

Córdoba registra el día más caluroso del año

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La capital alcanza los 43,1 grados, mientras que Montoro escala hasta los 44 / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Septiembre ha arrancado en Córdoba como si el verano se negara a marcharse. Tras el pequeño respiro de finales de agosto, el calor ha vuelto este jueves con toda su intensidad. Este jueves, la capital ha alcanzado los 43,1 grados, la temperatura más alta registrada en lo que va de año, mientras que Montoro ha escalado hasta los 44 grados.

La jornada de este jueves, 3 de septiembre, marcada por el aviso naranja en toda la provincia salvo en la Subbética, ha dejado una máxima de 43,1 grados en la estación meteorológica del aeropuerto de Córdoba a las 17.10 horas. Se trata, además, del valor más alto de todo 2026 en la capital, por encima de los 42,7 grados del pasado 5 de julio y de los 42,5 alcanzados los días 7 y 9 de ese mismo mes, durante el episodio de calor extremo de comienzos del verano. La mínima de este jueves ha sido de 18,7 grados a las 7.30 horas.

La capital alcanza los 43,1 grados, mientras que Montoro escala hasta los 44

Una niña se refresca en la fuente de la Mezquita-Catedral este jueves. / Manuel Murillo

No obstante, la máxima provincial la ha registrado Montoro, con 44 grados a las 16.50 horas, una temperatura que ha sido además la sexta más alta de España durante la jornada. La clasificación nacional la ha encabezado la estación situada en el barrio sevillano de Tablada, donde se han alcanzado los 45,1 grados.

Otras localidades cordobesas también han soportado temperaturas extremas, como Espiel, con 42,1 grados; Fuente Palmera, con 43,2; o La Rambla, con 43,8.

Continúa el aviso naranja

La situación mejorará ligeramente mañana viernes, aunque la Aemet mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña entre las 12.00 y las 21.00 horas, así como el amarillo en el resto de la provincia.

Se esperan cielos con intervalos de nubosidad alta y temperaturas mínimas con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un descenso. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados. En la capital se prevé una máxima de 40 grados y una mínima de 21.

Previsión de la Aemet para los próximos días en Córdoba.

Previsión de la Aemet para los próximos días en Córdoba. / CÓRDOBA

Para el sábado, la Aemet mantiene activado el aviso amarillo durante las horas centrales del día en toda la provincia. En Córdoba capital se esperan máximas de 41 grados y mínimas de 22.

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Esta situación de altas temperaturas se prolongará de forma similar hasta el martes. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos para más jornadas, ya que estos se emiten con una antelación limitada.

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