Comienza el curso en Infantil en Córdoba: el nuevo permiso de paternidad retrasa la entrada en la guardería

El primer día de escuela infantil tiene un sonido inconfundible. En La Victoria (Córdoba) su directora, Marisa Alcalde, lo ha resumido este jueves con humor: "Esto parece un concierto de Il Divo". Entre niños que estrenaban aula, familias y profesionales multiplicándose para atenderlos, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha inaugurado el nuevo curso del primer ciclo de Infantil en Andalucía.

Durante la visita y a preguntas de los periodistas, esta responsable ha puesto el foco en un cambio: la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad está retrasando la edad a la que muchos bebés llegan por primera vez a estos centros. "Antes los niños a las 16 semanas ya tenían que incorporarse", ha explicado, situando ahora esa entrada "en torno a los siete u ocho meses", cuando los progenitores han agotado esa parte de sus permisos.

La responsable andaluza de Educación ha planteado este efecto, además, como una consecuencia de la mayor capacidad de conciliación de las familias. "El sistema educativo es el mejor y el mayor instrumento de conciliación que nos hemos dado como sociedad", ha afirmado, hasta el punto de bromear con que su departamento "tendría que llamarse Consejería de Educación y Conciliación".

Dos alumnos de la escuela infantil La Victoria, este jueves. / Manuel Murillo

Un primer día de adaptación

La escena de La Victoria ha reflejado esa mezcla de conciliación y adaptación que marca el inicio de curso. Marisa Alcalde ha explicado que este centro tiene actualmente 57 menores y está cerca de completar sus plazas, lo que confían en que ocurra antes de finalizar el año. El servicio es atendido por un total de 17 profesionales, entre los que se encuentran técnicos, una educadora, personal de limpieza y cocina, un vigilante y la directora.

Córdoba gana 270 niños

Respecto a la matriculación de alumnos del primer ciclo de Infantil en la provincia y en Andalucía, María del Carmen Castillo y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien también ha participado en la visita, han recordado las cifras avanzadas en los últimos días. A nivel provincial, el curso arranca con 8.706 niños y niñas matriculados, 270 más que el año pasado.

De ese total, alrededor de 3.600 menores del tramo de 1 a 2 años podrán beneficiarse de la ampliación de la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, una medida que entró en vigor en el curso pasado para los niños de 2 años. En total, son 8.271 los alumnos cordobeses que tienen cubierto el coste en la actualidad.

Autoridades y trabajadores de La Victoria, este jueves. / Manuel Murillo

En Andalucía, la cifra inicial de escolarización alcanza los 92.406 menores de 0 a 3 años, 3.024 más que en el curso anterior, aunque la consejería prevé que el número siga creciendo durante el año conforme se produzcan nuevas incorporaciones. La principal novedad es precisamente la extensión de la gratuidad al alumnado de 1 a 2 años, una medida de la que se beneficiarán unos 37.500 niños y niñas andaluces ya escolarizados en ese tramo de edad.

Más financiación para las escuelas infantiles

La consejera ha abordado también una de las principales reivindicaciones del sector: la actualización del precio que la Administración paga por plaza. Según ha recordado, la previsión de la Junta de Andalucía es elevar el coste de la atención socioeducativa de los actuales 240 euros a 250 euros por alumno, una medida que deben recoger los próximos presupuestos andaluces.

Igualdad de oportunidades

La atención a medios de comunicación también ha contado con el alcalde de Córdoba, quien ha defendido la educación como una herramienta para la igualdad de oportunidades y como apoyo a las familias que necesitan compatibilizar crianza y empleo. "Tenemos que tener una educación pública y de calidad suficiente para que la sociedad no se rompa y que el día de mañana todos puedan tener igualdad de oportunidades a la hora de alcanzar sus retos personales, de vida, profesionales o en cualquier ámbito", ha defendido.