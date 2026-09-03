El Centro Internacional del Caballo convertirá las huertas en el «pulmón» de Caballerizas Reales tras la cesión del Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba Ecuestre han sellado este jueves, 3 de septiembre, el acuerdo definitivo por el que Caballerizas Reales pasa a manos de la entidad que convertirá el histórico inmueble en el Centro Internacional del Caballo (CIC). El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, han firmado el acuerdo de cesión por un periodo de 75 años (25 años y dos prórrogas) y un canon de 99.000 euros al año (2,5 millones).

Tras meses (años en realidad) de espera, el proyecto de Córdoba Ecuestre podrá hacerse realidad, una vez que las dos instituciones han enterrado sus diferencias y firmado una cesión regular del inmueble. "Vamos a cumplir como hemos hecho siempre y vamos a gestionar Caballerizas y su huerta de la mejor manera posible", ha asegurado hoy Rafael Blanco ante el alcalde y parte de la junta directiva de Córdoba Ecuestre, el rector Manuel Torralbo, o el presidente de CECO, Antonio Díaz, entre otros. "El objetivo es que saquemos adelante el proyecto del Centro Internacional del Caballo porque con él la ciudad va a dar un salto de calidad", ha añadido el alcalde.

La entidad pondrá en marcha el Centro Internacional del Caballo / A. J. González

El convenio de cesión obliga ahora a Córdoba Ecuestre a comenzar de inmediato las actuaciones del Centro Internacional del Caballo (CIC), que debe ejecutarse en los primeros cinco años de cesión. Es decir, que la entidad ecuestre tiene hasta 2031 para reordenar y relanzar Caballerizas. Rafael Blanco ha avanzado que las actuaciones comenzarán cuando concluya Cabalcor y se centrarán en la mejora de la parte patrimonial del inmueble, en especial de la huerta, que va a ser "el pulmón de Caballerizas".

Un Centro Internacional del Caballo y un museo

El desbloqueo de la situación administrativa permitirá, además, al Ayuntamiento convertir la primera planta del edificio (galería norte de las Caballerizas) en un museo. Para ello, firmó un acuerdo no exento de polémica con la fundación privada Les Arts i els Artistes vinculada al Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) para dedicar este espacio municipal al arte figurativo contemporáneo.

A.J.González Córdoba Rafael Blanco y José Maria Bellido firman la cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre / AJ González / COR

Cómo será el Centro Internacional del Caballo

El Centro Internacional del Caballo (CIC) se proyecta en Caballerizas Reales como un espacio de referencia mundial dedicado al mundo ecuestre, con especial protagonismo del caballo Pura Raza Español y su vinculación histórica con Córdoba. El proyecto, impulsado por Córdoba Ecuestre, prevé una inversión cercana a los 9,7 millones de euros para adaptar el recinto y combinar patrimonio, cultura, formación, deporte y promoción turística.

El centro contará con una vertiente educativa y científica, que incluirá programas dirigidos tanto a principiantes como a profesionales. También promoverá la investigación en campos como la medicina deportiva ecuestre y la genética equina, en colaboración con universidades y centros especializados, además de fomentar nuevas tecnologías, prácticas sostenibles y avances destinados a mejorar el bienestar y el rendimiento de los caballos.

Las actuaciones se organizarán en dos grandes ámbitos: un nodo patrimonial, que comprenderá las cuadras, el picadero y el patio de Caballerizas Reales, y un nodo educativo situado en la huerta del recinto. El centro pretende además acoger disciplinas y competiciones ecuestres de alto nivel y convertirse en un motor económico y turístico, aunando interpretación histórica, deporte de élite, innovación, educación y divulgación.

Imagen del futuro Centro Internacional del Caballo. / CÓRDOBA

Historia del edificio

Caballerizas Reales forma parte del patrimonio del Ejército desde el año 1866, cuando se decidió crear el Depósito de Sementales en la ciudad. El Ministerio de Defensa abandonó el monumento en 1995, tras desplazar el equipamiento de cría caballar a la ciudad sevillana de Écija, y después de años de complejos pasos administrativos el edificio pasó a ser de titularidad municipal en diciembre del 2021 por unos 5 millones de euros.

Córdoba Ecuestre desarrolla su labor en Caballerizas desde el año 2001 con un permiso provisional que ahora es el que, por fin, se regulariza tras un complejo proceso administrativo.

Futura sala de exposiciones, en Caballerizas Reales / MANUEL MURILLO / COR

Bellido ha repasado hoy la historia del proceso y recordado que todas las administraciones han intervenido en el mismo por entender que la conservación del edificio y la presencia del caballo en Caballerizas son vitales para la ciudad. "Esto es lo mejor que le podía pasar a las Caballerizas Reales y a Córdoba", ha concluido diciendo el alcalde tras 31 años de vicisitudes administrativas.