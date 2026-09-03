Caballerizas Reales se transformará en un campus ecuestre de 25.000 metros cuadrados: así será el Centro Internacional del Caballo

La cesión municipal de Caballerizas Reales permitirá lanzar a Córdoba Ecuestre el proyecto del Centro Internacional del Caballo (CIC). Con una inversión estimada de 9,7 millones de euros, el proyecto pasa por convertir el edificio histórico y su huerta en un referente mundial en el mundo ecuestre capaz de ofrecer una experiencia integral en torno al caballo Pura Raza Español.

El proyecto permitirá a Caballerizas conservar su corazón monumental como escenario cultural, turístico y competitivo, pero el verdadero salto de escala estará en la reforma de los casi 25.000 metros cuadrados de las huertas, que pasarán de ser un espacio secundario a albergar pistas, formación, servicios para los caballos, investigación, graderíos y zonas arboladas. La idea no es tanto construir un edificio nuevo como convertir todo el conjunto Caballerizas-Huertas en un campus ecuestre.

A. J. González

Un proyecto y dos nodos patrimonial y educativo

La intención de Córdoba Ecuestre es combinar en el CIC la interpretación histórica, el deporte de élite, la educación de vanguardia, la formación e investigación y el impulso promocional con actividades a lo largo de todo el año tanto para aficionados al mundo del caballo, profesionales del sector y turistas que podrán seguir disfrutando del espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz.

El proyecto incluirá dos grandes ámbitos: un nodo patrimonial, formado por las actuales cuadras, el picadero, el patio y dependencias del edificio histórico; y un nodo educativo, que ocupará buena parte de la Huerta de Caballerizas. Además, Córdoba Ecuestre tiene previsto extender su rango de acción ampliando las colaboraciones con universidades y centros científicos en campos como la medicina deportiva ecuestre, la genética equina, el bienestar animal y las nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Rafael Blanco y José María Bellido firman la cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre / AJ González / COR

¿Cuántos metros cuadrados ocupará el CIC?

Con la cesión firmada este 3 de septiembre, Córdoba Ecuestre se queda con el 88,97% del edificio histórico de Caballerizas Reales. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, se queda con la primera planta de la cuadra principal donde abrirá un museo municipal de 1.922 metros cuadrados, al que se accederá por el acceso nuevo junto a la antigua entrada del Alcázar.

En total, Caballerizas Reales dispone de unos 27.700 metros cuadrados, ocupando la Huerta de Caballerizas una superficie de 24.475 metros cuadrados, según la cesión realizada por la Diputación al Ayuntamiento. El proyecto del CIC prevé desarrollar su nodo educativo y deportivo sobre unos 20.000 metros cuadrados de esa huerta.

Cuadra principal de las Caballerizas Reales. / AJ González / COR

La huerta de Caballerizas será el pulmón del proyecto

Esta mañana el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha asegurado que la huerta será "el pulmón" del Centro Internacional del Caballo. De hecho, será el espacio que más cambios experimente. S proyectan dos pistas ecuestres: una pista principal y otra más pequeña destinada fundamentalmente al calentamiento y preparación de los caballos. También se levantarán dos edificios de una sola planta: uno para los servicios y atención integral del caballo y el segundo tendrá una función formativa, con espacios para enseñanza, estudios especializados e investigación.

Además, la planificación conocida contempla un graderío, la plantación de arbolado y una transformación paisajística de la huerta. Tras las actuaciones, la zona quedará completamente transformada y será visible desde la Ribera.

Abrir Caballerizas hacia el Alcázar y hacia la ciudad

El proyecto contempla, por otro lado, el cambio de las comunicaciones internas y de la relación del recinto con el exterior. Para ello, se quiere eliminar o al menos cambiar el muro que separa la huerta de la avenida del Alcázar. También se plantea un corredor de conexión entre el edificio histórico y la huerta, con elementos tipo celosía que permitan ver a través del conjunto.

El proyecto del CIC contempla una fuerte componente de interpretación histórica, que pasa por explicar el nacimiento del Pura Raza Español en Caballerizas Reales y la vinculación de Córdoba con el caballo.

Imagen de un caballo en las Huertas de Caballerizas. / SÁNCHEZ MORENO

Qué actividades habrá

El Centro Internacional del Caballo ofrecerá espectáculos ecuestres, manteniendo entre otros Pasión y Duende del Caballo Andaluz; concursos, campeonatos y competiciones, desde doma a pruebas morfológicas y grandes eventos como Cabalcor; entrenamiento y preparación deportiva; formación básica y profesional, con especializaciones para jinetes y profesionales del sector, investigación, especialmente en medicina deportiva, genética, bienestar y rendimiento equino; servicios de atención y cuidado de los caballos; interpretación histórica y divulgación del PRE y del papel de Caballerizas Reales, y eventos internacionales y actividades turísticas y culturales durante todo el año.

Obras: unos 30 subproyectos y cinco años para ejecutarlos

El Centro Internacional del Caballo incluye una treintena de subproyectos. Rafael Blanco ha confirmado hoy que los primeros trabajos comenzarán en noviembre, al término de Cabalcor.

La concesión obliga a que la inversión comprometida se ejecute durante los cinco primeros años. Durante las obras, Córdoba Ecuestre ha anunciado que mantendrá su actividad habitual, compatibilizando espectáculos y eventos con los trabajos.