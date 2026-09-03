Movilidad
Aucorsa adapta sus horarios y recorridos en diversas líneas por el paso de la Vuelta a España por Córdoba: estas son las modificaciones
La empresa municipal de transportes busca "seguir ofreciendo un servicio óptimo" pese a las limitaciones por el paso del pelotón ciclista
La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, ha modificado sus horarios en diversas líneas para adaptarse al paso de la Vuelta Ciclista a España por las calles de la ciudad el próximo domingo 6 de septiembre. Según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objetivo es "seguir ofreciendo un transporte público óptimo a los ciudadanos pese a las limitaciones de movilidad establecidas en el plan especial de tráfico".
Por ello, y dado que el pelotón ciclista, así como la caravana previa de vehículos oficiales de la Vuelta, llegarán a Córdoba a partir de las 15.00 horas, hay diversas líneas de Aucorsa afectadas que cambiarán sus horarios durante la tarde.
Estos son los principales cambios:
Línea 1
Última salida desde Fátima a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 2
Última salida desde Reina Sofía dirección Fátima a las 16.00 horas. Última salida desde Fátima dirección Reina Sofía a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 3
Última salida desde Gabriela Mistral dirección Santa Emilia de Rodat a las 15.45 horas. Última salida desde Santa Emilia de Rodat dirección Gabriela Mistral a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 4
Última salida desde Fidiana dirección María la Talegona es a las 15.50 horas. Última salida desde María la Talegona a Fidiana a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 5
Última salida desde Reina Sofía dirección Valdeolleros a las 15.50 horas. Última salida desde Valdeolleros dirección Reina Sofía 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 6
Última salida desde Carrillo Laso dirección barrio del Guadalquivir a 16.00 horas. Última salida desde el barrio del Guadalquivir dirección Carrillo Laso a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 7
Última salida desde Cañero dirección Ciudad Jardín a las 16.00 horas. Última salida desde Ciudad Jardín dirección Cañero a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 8
Última salida desde Cruz de Juárez dirección Palmeras a las 16.00 horas. Última salida desde Palmeras dirección Cruz de Juárez a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 9
Última salida desde Figueroa dirección Sector Sur a las 15.45 horas. Última salida desde Sector Sur dirección Figueroa a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Líneas 10 y 11
Últimas salidas de Renfe a las 16.00 horas en el caso de la línea 10 y a las 15.45 horas de la línea 11. Tras estas salidas, el servicio de estas líneas quedará interrumpido hasta las 17.30 horas aproximadamente.
Línea 12
Última salida desde el barrio del Naranjo dirección Sector Sur a las 15.50 horas. Última salida desde Sector Sur dirección barrio del Naranjo a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Línea 13
Prestará servicio con normalidad.
Línea 14
Última salida desde Fidiana dirección Reina Sofía a las 15.50 horas.
Última salida desde Reina Sofía dirección Fidiana a las 16.00 horas, tendrá que ser desviado dirección Fidiana según las circunstancias del tráfico. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.
Líneas periféricas:
Podrán ser desviadas o se detendrán puntualmente según la afección del tráfico en cada momento. La línea T en su viaje de las 15.15 horas se verá afectada por el trazado de la Vuelta Ciclista a España, de forma que no realizará dicha salida.
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