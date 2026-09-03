Aucorsa adapta sus horarios y recorridos en diversas líneas por el paso de la Vuelta a España por Córdoba: estas son las modificaciones

La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, ha modificado sus horarios en diversas líneas para adaptarse al paso de la Vuelta Ciclista a España por las calles de la ciudad el próximo domingo 6 de septiembre. Según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objetivo es "seguir ofreciendo un transporte público óptimo a los ciudadanos pese a las limitaciones de movilidad establecidas en el plan especial de tráfico".

Por ello, y dado que el pelotón ciclista, así como la caravana previa de vehículos oficiales de la Vuelta, llegarán a Córdoba a partir de las 15.00 horas, hay diversas líneas de Aucorsa afectadas que cambiarán sus horarios durante la tarde.

Estos son los principales cambios:

Línea 1

Última salida desde Fátima a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Wout Van Aert, con el maillot verde, levanta los brazos tras imponerse en Córdoba en una etapa de la Vuelta a España 2024. / A. J. González

Línea 2

Última salida desde Reina Sofía dirección Fátima a las 16.00 horas. Última salida desde Fátima dirección Reina Sofía a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 3

Última salida desde Gabriela Mistral dirección Santa Emilia de Rodat a las 15.45 horas. Última salida desde Santa Emilia de Rodat dirección Gabriela Mistral a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 4

Última salida desde Fidiana dirección María la Talegona es a las 15.50 horas. Última salida desde María la Talegona a Fidiana a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 5

Última salida desde Reina Sofía dirección Valdeolleros a las 15.50 horas. Última salida desde Valdeolleros dirección Reina Sofía 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 6

Última salida desde Carrillo Laso dirección barrio del Guadalquivir a 16.00 horas. Última salida desde el barrio del Guadalquivir dirección Carrillo Laso a las 16.00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 7

Última salida desde Cañero dirección Ciudad Jardín a las 16.00 horas. Última salida desde Ciudad Jardín dirección Cañero a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 8

Última salida desde Cruz de Juárez dirección Palmeras a las 16.00 horas. Última salida desde Palmeras dirección Cruz de Juárez a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 9

Última salida desde Figueroa dirección Sector Sur a las 15.45 horas. Última salida desde Sector Sur dirección Figueroa a las 15.45 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Líneas 10 y 11

Últimas salidas de Renfe a las 16.00 horas en el caso de la línea 10 y a las 15.45 horas de la línea 11. Tras estas salidas, el servicio de estas líneas quedará interrumpido hasta las 17.30 horas aproximadamente.

Público en el paso de la Vuelta a España por Córdoba en 2024. / A. J. González

Línea 12

Última salida desde el barrio del Naranjo dirección Sector Sur a las 15.50 horas. Última salida desde Sector Sur dirección barrio del Naranjo a las 15.50 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Línea 13

Prestará servicio con normalidad.

Línea 14

Última salida desde Fidiana dirección Reina Sofía a las 15.50 horas.

Última salida desde Reina Sofía dirección Fidiana a las 16.00 horas, tendrá que ser desviado dirección Fidiana según las circunstancias del tráfico. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16.15 a las 18.00 horas aproximadamente.

Líneas periféricas:

Podrán ser desviadas o se detendrán puntualmente según la afección del tráfico en cada momento. La línea T en su viaje de las 15.15 horas se verá afectada por el trazado de la Vuelta Ciclista a España, de forma que no realizará dicha salida.