La odisea de aparcar en Córdoba: "Dejo el coche subido a la acera y rezo para que no pase la Policía"

Aparcar el coche en muchos barrios de Córdoba se ha convertido en una preocupación. Levante, La Viñuela, Huerta de la Reina, Santa Rosa, Valdeolleros... son muchas las zonas en las que encontrar una plaza libre es cuestión de suerte. Si se trata de lugares comerciales o turísticos, la probabilidad se reduce. Ciudad Jardín, que tiene mucha tradición comercial y más de 16.000 habitantes, es un claro ejemplo de lo complicado que resulta aparcar en la capital cordobesa. Para colmo, el barrio está a pocos metros del centro de la ciudad.

Manuel es frigorista de aire acondicionado y acude a Ciudad Jardín a diario para trabajar: "A partir de septiembre no aparcas en ningún lado, y menos en calles como Damasco o Previsión. Es un desastre porque te encuentras las zonas de carga y descarga llenas y la gente aparca hasta en minusválidos", ha lamentado Manuel. Francisco Javier es cristalero y, cada vez que tiene que ir a trabajar a Ciudad Jardín, tiene "muchísima dificultad para aparcar". Una situación que suele solventar de una manera poco ética: "Dejo el coche subido a la acera y rezo para que no pase la Policía Local".

Julia y Claudia en su vehículo en doble fila. / Manuel Murillo

Si por algo destaca Ciudad Jardín, además de por ser un espacio multicultural, es por la gran cantidad de estudiantes que acogen sus viviendas. Julia y Claudia han sido compañeras de piso durante muchos años y, aunque ahora están separadas, siguen viviendo en Ciudad Jardín. Ambas estudian Veterinaria en la Universidad de Córdoba y acuden a clase en su vehículo personal. A la vuelta del campus de Rabanales es cuando se topan con la odisea de encontrar una plaza de aparcamiento en un barrio que está "muy saturado de coches".

"Casi siempre nos tenemos que ir a los aparcamientos de Renfe porque en Ciudad Jardín es imposible aparcar por muchas vueltas que des", han lamentado las jóvenes Julia y Claudia mientras esperaban en su coche en doble fila en la calle Marruecos. Al lado otro lado de la estrecha carretera, Manolo ha aparcado en una plaza de carga y descarga para bajarse a comprar "solo cinco minutos" en el supermercado El Jamón. "No te queda otra, tienes que parar aquí o te vuelves loco buscando", ha explicado el vecino de la zona.

Las quejas del comercio

El comercio también se ve afectado por la falta de aparcamiento. La tienda de ropa 4Elements shop es un clásico de la moda urbana desde hace 15 años. Ubicada en la calle Damasco, a diario son muchos los clientes de otros barrios que la visitan. Sin embargo, el principal problema que encuentran es la dificultad para dar con una plaza de aparcamiento cerca y poder visitar la tienda con tranquilidad: "Los clientes se quejan porque se tiran una hora dando vueltas con el coche. A veces lo dejan en doble fila y nos acercamos nosotros a darles lo pedidos que hacen por internet", ha señalado el dependiente José Osuna.

José Osuna, en la tienda 4Elements. / Manuel Murillo

El propio vendedor acude a diario con su bicicleta a trabajar porque es "imposible" encontrar un aparcamiento cercano. Pese a las complicaciones que ofrece Ciudad Jardín al respecto, como asegura José Osuna, "esta tienda en otro barrio no funcionaría igual porque aquí residen muchos sudamericanos que son los que más vienen a por este tipo de ropa y no les importa comprar marcas caras". Los locales comerciales de la zona tienen claro que su principal clientela son "los vecinos de los barrios" y aquellos que transitan por sus calles cuando se dirigen al centro de la ciudad o van de vuelta a sus casas en otros barrios.

Problemas lejos del centro

No solo se ven afectados por la falta de aparcamiento los barrios más próximos al centro de Córdoba. En Miraflores-Campo de la Verdad, el problema también es "frustrante" para sus vecinos. Así lo cataloga Clara López, vecina de la zona que denuncia, además, la presencia "a todas horas" de aparcacoches que piden dinero a todos los usuarios por estacionar sus vehículos: "En las tardes de verano la cosa ha estado más tranquila, pero en cuanto empieza a tener actividad la ciudad, aparcar aquí es imposible entre los vecinos que somos, los que aparcan aquí para cruzar al otro lado del río y la gran cantidad de turistas que hay", explica.

El Parque Figueroa ha crecido mucho desde que se construyó en el 1970 y se equipó con apenas 200 plazas de aparcamiento. Actualmente, el barrio cuanta con dos aparcamientos subterráneos, dos terrenos pavimentados para aparcar y hasta tres terrizos (entre otros espacios) con una capacidad aproximada para el estacionamiento de 1.583 vehículos. Una cifra que, sin embargo, es escasa para la cantidad de vecinos que tiene un barrio que cuenta con 2.160 viviendas.

La Asociación Vecinal del Parque Figueroa sigue a la espera de que las 150 plazas del aparcamiento construido por Vimcorsa junto a la comisaría de Policía Nacional se ocupen. Supondrá un pequeño alivio para la saturación de coches en un barrio que reclama diferentes mejoras en sus aparcamientos en materia de pavimentación e iluminación. Mejoras que el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, está "predispuesto a solucionar" según ha asegurado el presidente de la asociación vecinal, Francisco Muñoz.