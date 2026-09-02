La Vuelta a España 2026 llega a Córdoba: estos son los lugares clave donde se decidirá la 15ª etapa

La Vuelta Ciclista a España 2026 tiene en esta edición un recorrido muy andaluz. De las 21 etapas que componen el paisaje por el que competirán algunos de los mejores ciclistas del planeta, un total de 10 recorren exclusivamente provincias andaluzas. Es decir, prácticamente el 50% de todo el recorrido está compuesto por etapas con salida, llegada y recorrido pleno en Andalucía.

En el caso de Córdoba, se correrá una etapa, la número 15, con una altimetría de media montaña que la convertirá en ideal para fugas e incluso para un final al esprint. Se disputa el domingo 6 de septiembre, justo después de un calendario rompepiernas con dos etapas de montaña y otra de media montaña. Calar Alto, Loja y Sierra de la Pandera escoltan la llegada del pelotón a la provincia de Córdoba. Tres monumentos que serán claves para definir el podio e incluso el probable ganador del maillot rojo de vencedor de la Vuelta, por lo que los principales favoritos podrían llegar con el estómago lleno a su cita con la provincia de Córdoba, dejando espacio para que clasicómanos, expertos en fugas y algún que otro esprinter que vaya bien para arriba se disputen la victoria.

Con salida en Palma del Río y llegada a Córdoba

La etapa 15 parte de Palma del Río, en la Vega del Guadalquivir, aunque solo los primeros kilómetros transcurren en terreno llano. De hecho, el desnivel acumulado superará los 3.000 metros en los 189,7 kilómetros que separan la localidad palmeña de Córdoba capital. Tras dirigirse llaneando hasta Posadas, justo tras abandonar esta segunda localidad de la provincia, los ciclistas se internarán en la Sierra de Córdoba, que ya no abandonarán hasta los últimos kilómetros, que transcurrirán por algunas de las principales avenidas de Córdoba.

Van Aert se impuso en la llegada de la Vuelta a España en Córdoba, en 2024. / A. J. González

Al contrario de lo que pueda pensarse al ser Córdoba una ciudad en terreno llano, con grandes avenidas en las que se correrán los 13 últimos kilómetros, ni el recorrido de esta edición ni la historia reciente de llegadas de la Vuelta a España a Córdoba hacen pensar que el esprint sea la única forma de decidir al ganador.

El recorrido, apto para clasicómanos con buena punta de velocidad

Sin ir más lejos, hace dos años (2024), último precedente, el belga Wout Van Aert se impuso al ser el más rápido de una selecta fuga que se había creado en la ascensión del Alto del 14%, a 20 kilómetros de la meta. Un clasicómano como pocos hay en el pelotón actual que, además, tiene una gran punta de velocidad, se llevó el gato al agua en las calles cordobesas. Y este puede ser el perfil de ciclista más interesante para imponerse este año 2026 en Córdoba: todoterreno, que ascienda bien la Sierra y tenga buen final al esprint en la avenida Vallellano, donde estará situada la meta.

Vista de la sierra de Villaviciosa de Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Y es que el paso por Puerto Artafi, de tercera categoría, así como el recorrido por Santa María de Trassierra y la carretera de Las Ermitas, con un sube y baja constante, pueden servir de selección final de cara al ganador de la etapa.

Los altos de la Forestal y Villaviciosa, para seleccionar la fuga

De hecho, la media montaña empezará muy pronto, en el kilómetro 27, cuando comienza la ascensión del puerto de la Forestal, de tercera categoría, poco después del paso por Posadas. Desde entonces, el perfil de la etapa es un rompepiernas total.

Porque, sin duda, lo previsto es que un grupo pequeño de corredores se luzca, sufra y bregue por las faldas de Sierra Morena para tratar de alcanzar la gloria de llevarse una etapa de la Vuelta a España entre el calor del público cordobés. Si el alto de la Forestal, Villaviciosa y Espiel permitirán que se forme el grupeto de cabeza, el Alto de Villaviciosa (también de tercera categoría), en el kilómetro 115,8, terminará de seleccionar la carrera y dejará casi listo el último plato del delicioso menú ciclista por la provincia de Córdoba.

En Puerto Artafi, el zafarrancho final de combate

Así, en Puerto Artafi, a poco más de 35 kilómetros para la meta, se preparará el zafarrancho de combate. Aunque es un puerto de tercer nivel, tiene varias cuestas y repechos de entidad que pueden servir para que los favoritos entre el grupo destacado ataquen y traten de marcharse en solitario antes de comenzar el descenso rumbo a Córdoba.

Un ciclista asciende a las Ermitas de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Para que la fuga tenga opciones de ganar, debe llegar con alrededor de un minuto al esprint intermedio, a 31 kilómetros de meta. Luego, siempre cuesta abajo, los ciclistas tomarán la carretera de las Ermitas, el Brillante y, posteriormente, se internarán en Córdoba, donde las grandes avenidas (Piconeros, Igualdad, Carlos II, de Libia, Compositor Rafael Medina, Campo de la Verdad y de Cádiz) favorecen la persecución de un pelotón amplio, que puede desplegar todo su frenesí colectivo para lanzarse a 60 kilómetros por hora en la caza a los hombres de cabeza.

Así las cosas, ciclistas que vayan bien en montaña pero tengan una punta de velocidad, como Van Aert (que repetiría en Córdoba), Mads Pedersen, Mattias Skjelmose o Pello Bilbao tendrán en los tres altos de montaña, en especial en Puerto Artafi, así como en el descenso hacia Córdoba y en las grandes avenidas, los puntos clave para imponerse y llevarse la 15ª etapa de la Vuelta a España.