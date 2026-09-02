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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las novedades en la investigación por el caso Tulia, la reparación del edificio que alberga el reloj de Las Tendillas y el descenso del paro marcan el pulso informativo de Córdoba
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El ADN de Tulia, la mujer asesinada en el rellano de su piso en La Fuensanta, ha sido localizado en un cuchillo mientras que el de su exmarido, en un machete de 46 centímetros con la inscripción “Mad Zombie”, según los datos conocidos por Diario CÓRDOBA en el marco de la investigación. Por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la reparación del edificio que alberga el emblemático reloj de Las Tendillas. En el ámbito laboral, Córdoba ha firmado su mejor agosto desde 2005, con una caída del paro de 6.604 personas en el último año.
- ADN de Tulia en un cuchillo y del exmarido en un machete de 46 centímetros con la inscripción "Mad Zombie"
- El Ayuntamiento inicia la reparación del edificio que alberga el emblemático reloj de Las Tendillas
- Córdoba firma su mejor agosto desde 2005: el paro cae en 6.604 personas en un año
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