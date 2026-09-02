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La actualidad del miércoles 2 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El récord de la cobertura del paro en Córdoba, la búsqueda de candidato a la Alcaldía del PSOE y el último fichaje del Córdoba CF marcan el pulso informativo

Oficina de empleo en Córdoba.

Oficina de empleo en Córdoba. / A.J. González

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba ha superado por primera vez el 100% de cobertura de las prestaciones por desempleo desde la reforma laboral de 2021. Según los últimos datos del SEPE, la provincia alcanzó en julio una cobertura del 104,8% con 53.535 beneficiarios. Mientras tanto, el PSOE de Córdoba vuelve a activar su maquinaria interna ante las próximas elecciones municipales y encara el nuevo curso todavía sin candidato oficial a la Alcaldía. En el plano deportivo, el mercado de verano de fichajes cerró anoche y el Córdoba CF anunció la incorporación del central Nélson Monte, con el que dio por cerrada la plantilla.

Además, destacamos estas otras noticias:

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