Córdoba ha superado por primera vez el 100% de cobertura de las prestaciones por desempleo desde la reforma laboral de 2021. Según los últimos datos del SEPE, la provincia alcanzó en julio una cobertura del 104,8% con 53.535 beneficiarios. Mientras tanto, el PSOE de Córdoba vuelve a activar su maquinaria interna ante las próximas elecciones municipales y encara el nuevo curso todavía sin candidato oficial a la Alcaldía. En el plano deportivo, el mercado de verano de fichajes cerró anoche y el Córdoba CF anunció la incorporación del central Nélson Monte, con el que dio por cerrada la plantilla.

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