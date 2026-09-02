La actualidad del miércoles 2 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El récord de la cobertura del paro en Córdoba, la búsqueda de candidato a la Alcaldía del PSOE y el último fichaje del Córdoba CF marcan el pulso informativo
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Córdoba ha superado por primera vez el 100% de cobertura de las prestaciones por desempleo desde la reforma laboral de 2021. Según los últimos datos del SEPE, la provincia alcanzó en julio una cobertura del 104,8% con 53.535 beneficiarios. Mientras tanto, el PSOE de Córdoba vuelve a activar su maquinaria interna ante las próximas elecciones municipales y encara el nuevo curso todavía sin candidato oficial a la Alcaldía. En el plano deportivo, el mercado de verano de fichajes cerró anoche y el Córdoba CF anunció la incorporación del central Nélson Monte, con el que dio por cerrada la plantilla.
- La cobertura del paro ya supera el 100% en Córdoba: 53.535 personas reciben prestaciones
- PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
- El Córdoba CF encuentra a su central sobre la bocina: Nélson Monte refuerza la zaga blanquiverde
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
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Cultura
España
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