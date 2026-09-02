Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Córdoba por ser los presuntos integrantes de un grupo criminal que importaba de forma fraudulenta vehículos desde Alemania. En total, fueron 10 los vehículos importados y alrededor de 100.000 euros la cantidad defraudada a Hacienda. Las detenciones se han practicado a finales del pasado mes de agosto tras una investigación que, asegura la nota policial, "puso de manifiesto que los arrestados falsificaban la documentación de compra y el valor real de los vehículos para eludir el pago de impuestos". Además, también atribuían su titularidad "a terceras personas a cambio de dinero".

La investigación comenzó por una comprobación de una denuncia de tráfico. El destinatario de la multa no reconocía ser el titular del vehículo sancionado, lo que llevó a la Policía Nacional a comenzar las pesquisas, sospechando de que esta persona podía ser víctima de un grupo criminal.

A través de una sociedad mercantil y con testaferros

Conforme avanzaba la investigación, se comprobó que uno de los ahora detenidos "organizaba la compra de los vehículos en Alemania", mientras que otro, "a través de una sociedad mercantil", se encargaba de gestionar los trámites administrativos, "de manera que la operación aparentase realizarse dentro de la legalidad". El tercero de los arrestados proporcionaba a los testaferros documentos de identidad: a partir de este momento, eran los responsables fiscales ante la Agencia Tributaria, "quedando los verdaderos beneficiarios del fraude en el anonimato", explica la nota.

El perjuicio global se eleva a medio millón de euros

En total, los investigadores constataron una importación fraudulenta de una decena de vehículos y un fraude fiscal de en torno a los 100.000 euros. Además, la ocultación patrimonial "eleva el perjuicio económico global de la trama a una cifra que ronda el medio millón de euros", asegura la Policía Nacional.

A finales de agosto, los tres detenidos, todos ellos residentes en Córdoba, fueron detenidos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil, siendo puestos a disposición judicial.