Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el plan de tráfico, seguridad y movilidad de cara al próximo domingo 6 de septiembre, cuando la Vuelta Ciclista a España recorre la ciudad, donde tiene su meta la 15ª etapa de la competición.

Esta decimoquinta etapa parte de Palma del Río a las 11.05 horas del próximo domingo. La caravana, compuesta por los vehículos de la organización, patrocinadores y medios de comunicación, entrará a Córdoba desde la Sierra por la avenida del Brillante a las 16.14 horas. Está previsto que el pelotón lo haga a partir de las 17.01 horas, aunque se trata de algo orientativo, puesto que el mayor o menor ritmo de los ciclistas marcará el horario definitivo.

Una vez en la ciudad, el pelotón recorrerá algunas de las principales avenidas: Brillante, Piconeros, de la Igualdad, Carlos III, de Libia, Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad, de Cádiz y, tras cruzar el río Guadalquivir por el Puente de San Rafael, la victoria final se decidirá en la avenida Vallellano, donde se sitúa la meta.

Final de la etapa de la Vuelta a España en Vallellano, Córdoba, en el año 2024. / A. J. González

Actuaciones previas durante el sábado y la madrugada del domingo

Las primeras actuaciones comenzarán el sábado 5 de septiembre, cuando se retirarán los vehículos mal aparcados en República Argentina, Paseo de la Victoria, Tomás de Aquino y Vistalegre. El sábado, a las 20.00 horas, se cerrará por completo la avenida Vallellano por labores logísticas. Los camiones, tráilers y otros vehículos pesados de la Vuelta llegarán a las 22.00-23.00 horas del sábado y, ya en la madrugada del domingo, quedará cerrada República Argentina, así como el parking ubicado allí.

Recorrido de la etapa entre Palma del Río y Córdoba, en la Vuelta a España 2026. / Web de la Vuelta a España

A las 07.00 horas del domingo 6 de septiembre, día de la carrera ciclista, se colocará la infraestructura de la meta, baños, contenedores, servicios médicos y otras infraestructuras. Está previsto que el montaje del vallado de los últimos metros, así como la meta, queden finalizados a las 12.00 horas, momento en el que empezarán a llegar los autobuses de los equipos a los aparcamientos habilitados.

Cortes de tráfico para el paso de la Vuelta a España por Córdoba

El circuito de la meta y el conjunto de avenidas por las que pasará la prueba quedarán cerrados al tráfico a las 14.00 horas, momento en el que comenzarán los desvíos y cortes de tráfico, puesto que unas dos horas después llegará a la ciudad la caravana. Los puntos de cortes de tráfico, en los que se ubicará la Policía Local, y las actuaciones concretas que se realizarán son los siguientes:

CO-3405 con Glorieta acceso a Los Morales: Impedir acceso al itinerario salida por Vereda del Pretorio hacia Sansueña. Avd. Del Brillante con Calle Arquitecta Eileen Gray: Impedir acceso al itinerario Impedir acceso al itinerario salida por Vereda del Pretorio hacia Sansueña. Avd. Del Brillante con calle Quitapesares: Impedir acceso al itinerario, calle sin salida. Avd. Del Brillante con Profesor Castilla del Pino: Impedir acceso al itinerario salida por Vereda del Pretorio hacia Sansueña. Avd. Del Brillante con Glorieta de Poeta Paredes: Impedir acceso al itinerario salida por La Salle hacia la Ronda. Avd. Del Brillante con Poeta Alonso de Bonilla: Impedir acceso al itinerario salida por La Salle hacia la Ronda. Avd. Del Brillante con Calle el Mayoral: Impedir acceso al itinerario salida por Canónigo Álvaro Pizaño hacia Calasancio. Avd. Del Brillante con Pasaje Platero Heredia: Impedir acceso al itinerario salida por La Salle hacia Platero Martínez hacia Calasancio. Avd. Del Brillante con Acera del Duende: Impedir acceso al itinerario, calle sin salida. Avd. Del Brillante con Mudarra: Impedir acceso al itinerario, calle sin salida. Avd. Del Brillante con calle San Juan de Dios: Impedir acceso al itinerario. Avd. Del Brillante con acceso hospital San Juan de Dios: Impedir acceso al itinerario. Avd. Del Brillante con Virgen del Valle: Impedir acceso al itinerario, calle sin salida. Avd. Del Brillante con Avd de la Arruzafa, Impedir acceso al itinerario. Avd. Del Brillante con Avd del Calasancio, Impedir el acceso al itinerario, salida por Alcalde Guzmán Reina hacia Cruz de Juárez. Avd. Del Brillante con Cardenal Portocarrero Junto a Farmacia B58,Impedir el acceso al itinerario, salida por Alcalde Guzmán Reina hacia Cruz de Juárez. Avd. Del Brillante con Teruel, Impedir el acceso al itinerario, salida por Manuel de Falla hacia Cruz de Juárez. Avd. Del Brillante con Tenor Pedro La Virgen, Impedir el acceso al itinerario, salida hacia la Ronda. Avd. Del Brillante con Colombia, Impedir el acceso al itinerario, salida por Colombia hacia Tenor Pedro La virgen. Avd. Del Brillante con Gran Capitán Impedir el acceso al itinerario, salida por Beatriz Enriques y vigilar vallado previo en Doña Berenguela. Al- Nasir con Cruz de Juárez, Impedir el acceso al itinerario, desviar por Plateros. Al-Nasir con Ciudad de Nuremberg, Impedir el acceso al itinerario, impedir acceso a Al-Nasir y a Alonso el Sabio. Desviar hacia Almogávares y Acera Fuente de la Salud. Avd de América con Acera de Guerrita, Impedir acceso al itinerario, desviar Avd América hacia Avd. de Guerrita encauzando por al carril lateral de Diputación con New Jersey. Avd. de los Molinos con Acera de Guerrita, Impedir acceso al itinerario, desviar Avd. de los Molinos hacia avd de Guerrita. Alonso el Sabio con Esperanza, Impedir acceso al itinerario, desviar con el carril de Almogávares cuando sea posible. Avd de los Almogávares con vía de servicio, Impedir acceso al itinerario, a la altura del Nº 19 desviar por la vía de servicio y encintar lo mas cercano del itinerario. Carlos III frente Autoescuela Séneca,Impedir acceso al itinerario desviando por la vía de servicio. Carlos III Fernando IV, Impedir acceso al itinerario desviando por la vía de servicio vigilar colocación de las vallas salida por Glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón. Carlos III con Avd del Cairo,Impedir acceso al itinerario desviando por la vía de servicio vigilar colocación de las vallas salida por Glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón. Carlos III con Hernando Juan Fernández,Impedir acceso al itinerario desviando por la vía de servicio vigilar colocación de las vallas salida por Glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón. Carlos III con CEIP Juan de Mena,Impedir acceso al itinerario desviando por la vía de servicio vigilar colocación de las vallas salida por Glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón. Avd. Libia túnel de acceso de Carlos III Impedir el acceso al túnel de acceso a Carlos III desde Avd de Libia y Parking Carrefour, N-IV con Gta. Louviere, Impedir acceso hacia Avd. de Libia, permitiendo hacia Carlos Avd. de Libia con Periodista Pedro Álvarez ,Impedir acceso a la vía principal, desviando por la de servicio. Avd de Libia con Escritor Tomás Sánchez,Impedir acceso a la vía principal, desviando por la de servicio. Avd de Libia con Cairo,Impedir acceso a la vía principal, desviando por la de servicio. Avd de Libia con Padres Mohedano, Impedir acceso a la vía principal, desviando por la de servicio. Avd de Libia con Conquistador Benito de Baños,Impedir acceso a la vía principal, desviando por Jesús Rescatado. Avd de Libia con Pablo Ruiz Picasso, Impedir acceso a la vía principal, desviando por Ana Claro Fuentes. Avd de Libia con Antequera, Impedir acceso a la vía principal, desviando por la de servicio. Avd de Libia con avd Barcelona, Invertir la semi glorieta devolviendo los vehículos hacia Avd. Barcelona. Avd de Libia con Virgen Milagrosa, Desviar hacia Virgen Milagrosa, colocando la valla con Pasaje Granadal y la de la principal de avd. de Libia y lo que provenga del parking ZAV. Avd de Libia con Ronda de la Manca, Utilizando las vallas de C Murcia de la avd. de Libia desviar el tráfico hacia Ronda de la Manca. Campo Madre de Dios con Campo de San Antón,Colocar el vallado de Historiados Domínguez Ortiz y desviar hacía allí Campo de San Antón. N-IV con Calle Hernando de Magallanes,Impedir acceso a la principal y colocar vallas de calle Melilla calle Ceuta y Campo Madre de Dios. N-IV con Avd de Nuestra Señora de la Fuensanta,Colocar las vallas de Pelagio con pasaje Fuensanta, comprobando que no estén los bolardos y Ntra Señora de la Fuensanta. N-IV con Calle Cuesta de la Polvora,Desviar Escritor Sebastián Cuevas hacia Cuesta de la Pólvora. N-IV con Ronda de los Mártires,Desviar hacia Paseo dela Ribera saliendo por Cruz del Rastro hacia Lucano. Calle Periodista Ricardo Rodríguez con Escritor Sebastian Cuevas,Impedir acceso a la principal desviando por la vía de servicio. Glorieta Juan García Díaz Juanín,Desviar el acceso de la autovía hacia la avd de las Lonjas. Avd de la Diputación con batalla de los Piconeros, Desviar por Acera de Granada o Batalla de los Piconeros indicado salida por carretera de Castro y Avd de Cádiz. Avd de Cádiz con Calle Beato de Henares, impedir acceso a avd de Cádiz. Avd de Granada con Glorieta del Palo, Desviar hacia ctra de Granada. Avd de Cádiz con Plaza de Andalucía, Desviar avd de Cádiz hacia avd Granada. Glorieta Avd Aeropuerto con Avd Gran Vía Parque,Impedir acceso hacia Vallellano desviando hacia Gran vía Parque o Aeropuerto. Cruz de Rastro con Paseo de la Ribera: Invertir Cruz del Rastro para dar salida por Lucano a la zona de Campo de la Verdad y Ribera. Rep Argentina con Hiroshima: Corte de la vía principal desviando por la de servicio. CO-3402 con calle de la Fuente del Elefante. CO-3402 con Plaza de las Casitas del Bejarano. CO-3402 con calle Veneros del Bejarano. CO-3402 con Camino Caballera.

Tres sectores de tráfico y seguridad

Además, hay que destacar que la operativa de seguridad y tráfico del Ayuntamiento se desplegará en tres zonas sectorializadas:

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