PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa

El PSOE de Córdoba está de nuevo en ebullición. Tras la calma chicha del verano, el partido otea el horizonte de las elecciones municipales, ya a la vuelta de la esquina, sin candidato oficial a la Alcaldía de Córdoba. Antonio Hurtado anunció hace meses su marcha, pero salvo la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, nadie ha dicho públicamente que quiera ser quien plante cara al alcalde del PP y candidato a la reelección, José María Bellido. Otra cosa es lo que ha ocurrido a nivel interno.

Los secretarios generales de todas las agrupaciones del PSOE en la capital cordobesa ya se han reunido para proponer nombres. Algunos han mostrado su disposición. Se espera que los secretarios vuelvan a verse esta semana. La intención de todos es evitar las primarias, por el consabido desgaste que acarrean, pero a día de hoy no hay candidato de consenso. Es decir, uno que guste por igual a todas las sensibilidades socialistas y a la dirección provincial.

Rafi Crespín, secretaria general, no se ha manifestado en público. María Jesús Montero, secretaria del PSOE-A, tampoco lo ha hecho. De manera pública solo ha respaldado al candidato de Sevilla, Antonio Muñoz.

La candidata del PSOE Victoria Fernández, junto a los concejales del PSOE Alicia Moya y Joaquín Dobladez. / CÓRDOBA

Cinco nombres sobre la mesa

En Córdoba, no hay candidato de consenso, pero sí hay nombres sobre la mesa. Un total de cinco. Por contra sale de la quiniela por voluntad propia la concejala Carmen González, sobre la que siempre se ha especulado. Así, además de la que fuera jefa de gabinete del ministro Luis Planas, Victoria Fernández, se han propuesto como candidatos socialistas el exportavoz de la Diputación y concejal, José Antonio Romero; la subdelegada del Gobierno, Ana López; la senadora María Ángeles Luna y el concejal Ángel Ortiz.

En apenas unos días se despejará la incógnita sobre si alguno de ellos, además de Fernández que lo hará sí o sí, da un paso al frente y decide concurrir a las primarias. En todo caso esta semana les toca tantear los posibles apoyos y averiguar si, llegado el caso, lograrían los avales necesarios.

Carmen González, Antonio Hurtado y José Antonio Romero, del PSOE, en el salón de plenos. / MANUEL MURILLO

El viernes se abre el proceso de primarias

El PSOE de Córdoba abrirá este viernes, 4 de septiembre, el proceso de primarias para elegir candidato o candidata a la Alcaldía de Córdoba. El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el lunes 7, por lo que ese día se despejará la primera gran incógnita: si habrá o no elecciones internas para designar alcaldable en la capital cordobesa.

Proceso y plazos de las primarias socialistas

Si el día 7 hay más de dos precandidatos, se abrirá el plazo de recogida de avales entre los días 9 y 16 de septiembre. Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en el municipio, "pudiendo aportar como máximo el 20%".

En el caso de que sólo un precandidato reúna los avales necesarios, éste será ya proclamado como candidato a la Alcaldía. Si más de uno lo logra, se abrirá una campaña de información del día 17 al 25 de septiembre. La jornada para la votación en primarias sería el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más de la mitad de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato. En caso contrario, se celebrará una segunda vuelta el sábado 3 de octubre. Sería proclamado candidato quien reuniese el mayor porcentaje de votos válidos, informan fuentes socialistas.

Rafi Crespín, secretaria provincial del PSOE, hace un selfie a la delegación cordobesa en el último congreso del PSOE-A en Armilla (Granada). / A.J. GONZÁLEZ

Cinco municipios de más de 20.000 habitantes deciden si hay primarias

Además de Córdoba, seis municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes tienen abierta la puerta de las primarias. En realidad, cinco, ya que en Montilla, al estar gobernando, por el socialista Rafael Llamas no es necesario que se abra el proceso. Fuentes de la dirección del PSOE descartan que en los otros cinco municipios (Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil y Cabra) haya más de dos candidaturas, por lo que inicialmente no prevén la celebración de primarias.

En cualquier caso, ese proceso tendrá que abrirse si "más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente" lo pide y lo autoriza la Comisión Federal de Listas.