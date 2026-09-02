Pleno exprés de un minuto en Córdoba: Capitulares inicia el curso político con la renuncia de un concejal del PP y la llegada de María Encarnación Pozanco

El curso político en Capitulares se ha iniciado este miércoles, 2 de septiembre, con la celebración de un pleno extraordinario para hacer oficial la renuncia al cargo de concejal de Daniel García-Ibarrola Díaz y la petición de expedición de credencial a la Junta Electoral Central a favor de María Encarnación Pozanco López. Además, está previsto que esta tarde a las 20.00 horas se celebre una concentración en apoyo al pueblo de Ceuta a la que asistirán solo los concejales de PP y Vox a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

PSOE y Hacemos Córdoba ya anunciaron que no asistirán a la cita convocada por la FEMP al considerar que será un acto "partidista". El portavoz socialista, Antonio Hurtado, lucía precisamente una camiseta en apoyo de Ceuta y "en contra de su manipulación política".

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / PATRICIA CACHINERO

Una salida y una llegada de concejales del PP

El hasta ahora edil del Partido Popular Daniel García fue nombrado el pasado mes de agosto delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y ahora será sustituido por quien ocupó el siguiente puesto en la lista de la formación a las elecciones municipales de 2023. La sesión extraordinaria ha dado comienzo a las 10.04 horas y ha finalizado a las 10.05 horas.

La única intervención ha sido la del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, quien con ironía ha bromeado diciendo que si hubiera un concejal menos en el PP sería "mejor", a lo que el alcalde, José María Bellido, le ha respondido que es "lo que votó la gente".

Nueva concejala del PP

La salida de García Ibarrola coloca a María Encarnación Pozanco López, actual consejera en Mercacórdoba, como nueva concejala del PP en el Ayuntamiento, toda vez que era la número 16 de la plancha. Pozanco es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. Cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21.

Daniel García Ibarrola y Marién Pozanco. / CÓRDOBA

Además, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el Marketing o la dirección de entidades deportivas. Hasta su incorporación, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga ha asumido las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejala: Medio Ambiente y Sostenibilidad y la presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema).

Crisis de gobierno

Por otro lado, la salida de Daniel García obligó al alcalde a ordenar una crisis de gobierno e impulsar la reorganización de su equipo. Desde entonces, Cintia Bustos asumió la presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y Miguel Ruiz Madruga fue nombrado noveno teniente de alcalde.

Por la sesión extraordinaria celebrada este miércoles los concejales sin dedicación percibirán una diera de 407,57 euros.