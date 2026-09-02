Del Plan Renfe a la lucha contra la droga: las asociaciones vecinales de Córdoba reivindican el legado del cura Juan Perea por su compromiso con la ciudad

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Perea Moncayo y ha reivindicado su figura como uno de los grandes referentes del movimiento vecinal de Córdoba, Andalucía y España.

La presidenta de Al-Zahara, Isa Sereno, ha destacado que Perea fue “un referente del movimiento vecinal no solo cordobés, sino también andaluz y español, y un pilar de la lucha de los barrios por la dignidad del vecindario”.

Conocido en Córdoba como el cura Perea, Juan Perea fue uno de los exponentes de los llamados curas obreros de la Transición y desarrolló durante décadas una intensa labor social, especialmente vinculada al Sector Sur de Córdoba.

Una figura clave en la construcción del movimiento vecinal

Desde su llegada a la parroquia de San Martín de Porres, en 1972, Perea se implicó en la realidad social de los barrios cordobeses y promovió el asociacionismo juvenil y vecinal.

Entre sus principales hitos figura la cofundación de la Asociación Vecinal La Unidad en 1977 y su posterior participación en la creación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, constituida en 1979. Años después, entre 1987 y 1991, ejerció como tercer presidente de la Federación.

Su influencia, además, trascendió el ámbito local. Al-Zahara recuerda su papel en la promoción de contactos destinados a articular el movimiento vecinal tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado.

El cura Perea y la lucha por el Plan Renfe

La Federación también pone el foco en uno de los episodios más significativos de la trayectoria reivindicativa de Juan Perea: las movilizaciones por la remodelación de la red ferroviaria de Córdoba y la eliminación de los pasos a nivel.

A finales de los años ochenta, Perea participó en una protesta en la que cuatro representantes vecinales se encadenaron a las vías del tren para reclamar el denominado Plan Renfe. La acción provocó que fuera encausado por desórdenes públicos, aunque posteriormente fue absuelto junto al resto de participantes.

Su compromiso con aquella reivindicación fue reconocido por Al-Zahara en 2017, cuando recibió un Cervatillo de Plata junto a los otros tres protagonistas de la protesta, coincidiendo con el 25 aniversario de las movilizaciones.

Perea es, además, la única persona que cuenta con dos Cervatillos de Plata, máximo galardón de la Federación: el primero le fue concedido a título personal en 2011 y el segundo en 2017 por su papel en las protestas del Plan Renfe y el reconocimiento a la transformación urbanística y ciudadana que supuso la reforma de la red ferroviaria.

Compromiso con el Sector Sur y la lucha contra la droga

Al-Zahara destaca también la implicación de Perea en los momentos más difíciles que atravesaron los barrios cordobeses durante los años noventa, especialmente durante la crisis provocada por la heroína.

Su compromiso con las familias y jóvenes afectados por la drogadicción quedó reflejado, entre otros episodios, en el impulso de iniciativas para la atención a jóvenes con problemas de dependencia.

La Federación recuerda especialmente el airado responso que pronunció después de tener que enterrar al tercer hermano de una misma familia víctima de una sobredosis, como ejemplo de la dimensión social de su compromiso.

En el ámbito urbanístico, Perea fue asimismo coordinador del Área de Rehabilitación Concertada San Martín de Porres, una iniciativa que contribuyó a combatir la degradación del barrio a comienzos de este siglo.

Un legado que Al-Zahara quiere mantener vivo

Su vinculación con el movimiento ciudadano se prolongó incluso después de su jubilación como párroco, en septiembre de 2017. Perea también ejerció como portavoz del primitivo Consejo del Movimiento Ciudadano y, según destaca Al-Zahara, de sus equipos de trabajo surgieron buena parte de los dirigentes y responsables del movimiento vecinal cordobés de las últimas décadas.

La Federación considera que su figura forma parte de la historia del movimiento ciudadano de Córdoba y quiere que su legado siga inspirando la defensa de los barrios.

Al-Zahara ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos de Juan Perea y, especialmente, al Sector Sur, al tiempo que ha expresado su deseo de que “la lucha y el legado de Juan Perea siga marcando el trabajo ciudadano por la dignidad y el bienestar de la ciudad y su vecindario”.

El cuerpo de Perea está siendo velado en el tanatorio de Las Quemadas. La misa exequial tendrá lugar este jueves, 3 de septiembre, a las 18.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna, según ha informado la Diócesis de Córdoba.