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Ayuntamiento de Córdoba

Sin ofertas para ampliar la flota de la Policía Local de Córdoba: cinco lotes declarados desiertos

El Consistorio cordobés buscaba mejorar la respuesta policial con una flota diversificada con 'quads' y 'segways'

Policias locales de Benidorm patrullan la playa a bordo de quads.

Policias locales de Benidorm patrullan la playa a bordo de quads. / David Revenga / INF_EXTERNAS

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha declarado desiertos cinco de los seis lotes del contrato para la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local de la capital al no haberse recibido ninguna oferta. La intención del Consistorio cordobés era ampliar la flota de vehículos para mejorar la respuesta policial en un número de servicios cada vez más creciente e incorporar quads para el campo y segways para el casco histórico. En total se preveía adquirir 21 vehículos.

En la actualidad, los policías locales patrullan a pie, en moto, coche o a caballo, y su flota de vehículos actual incluye vehículos patrulla híbridos, motocicletas, scooters, motos eléctricas, todoterrenos, todocamino y furgonetas, además de los equinos cuya unidad suma ya 150 años de historia. La incorporación de los nuevos vehículos daría nuevas prestaciones en entornos específicos como la zona no urbanizada del amplio término municipal o las estrechas calles de la Judería.

El pliego de contratación para la ampliación y diversificación de los vehículos tiene un presupuesto estimado de más de 580.000 euros para la mejora y diversificación de la flota policial e incluía la adquisición de 21 nuevos vehículos. El único lote al que se han presentado ofertas y continúa su contratación incluye la compra de un quad todoterreno para rescate por 33.880 euros.

Los seis nuevos vehículos adquiridos por la Policía Local de Córdoba.

Vehículos adquiridos por la Policía Local de Córdoba, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Lo que incluía el contrato

El contrato incluye la adquisición de 2 quads / ATV todoterreno de rescate y emergencias; 4 vehículos eléctricos autoequilibrados de patrulla urbana; 6 turismos camuflados sin blindaje, con adaptación policial y bola de remolque; 6 vehículos patrulleros rotulados con adaptación policial completa, blindaje B3 y bola de remolque; 2 furgonetas rotuladas L2H1 con adaptación policial, blindaje B3 y bola de remolque Y; y un remolque cerrado con MMA inferior a 750 kg (no rotulado).

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Los lotes que, según la Plataforma de Contratación del Estado, han quedado desiertos son el lote 2 de vehículos eléctricos autoequilibrados de patrulla urbana presupuestado con 19.360 euros. El lote 3, para la compra de turismos camuflados (sin blindaje) con adaptación policial y bola de remolque por 192.390 euros. El lote 4, vehículos patrulleros rotulados con adaptación policial completa, blindaje B3 y bola de remolque con 254.100 euros de presupuesto; el lote 5, furgonetas rotuladas para 9 personas con adaptación policial, blindaje B3 y bola de remolque, con 77.440 euros y el lote 6 para la compra de un remolque cerrado con MMA inferior a 750 kg (no rotulado) por 9.680 euros.

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