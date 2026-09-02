Goteras, ratas, suciedad y aguas fecales: indignación en Las Moreras por "el abandono" del barrio

Las Moreras podría considerarse un barrio céntrico de Córdoba. Sin embargo, los más de 5.000 vecinos que residen en él perciben un gran contraste con sus alrededores. El Vial Norte al sur, la Arruzafilla al norte o Arroyo del Moro al oeste distan mucho de Las Moreras pese a compartir fronteras. Una enorme diferencia en instalaciones, servicios y calidad de vida que tiene a sus vecinos en una situación de hartazgo tras "años de reivindicaciones" que los han llevado "a la desesperación más absoluta".

La asociación vecinal La Voz de las Moreras ha vuelto a hacer un llamamiento a las administraciones para que lleven a cabo una reforma integral en el barrio "ante la situación de abandono y dejadez por parte del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía". Una "dejadez" que alcanza a diversos aspectos como las zonas comunes, las viviendas, los patios interiores, el empleo y la limpieza de la zona entre otros. "Pedimos que actúen de manera inmediata por el deterioro del barrio a pasos agigantados", reclama la organización vecinal.

Viviendas que, según indica la asociación, "se caen a pedazos", aguas fecales acumuladas, ratas "que parecen conejos", patios sin luz, mobiliario urbano "destrozado", goteras en los pisos y un largo etcétera de problemas que los vecinos aseguran que sufren en su día a día: "No sabemos qué más hacer. Hace falta una reforma integral. Nos reunimos con AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta) y nos dijo que se haría la Mesa de Las Moreras para mejorar el barrio, pero llevamos ocho meses de espera y no ha pasado nada", lamenta Juan Banderas, adjunto a la presidencia de la asociación vecinal La Voz de Las Moreras.

La asociación denuncia que AVRA les ha prometido la revisión una a una de sus viviendas en Las Moreras. De momento, ese censo no ha llegado, según la organización. "Nos hablan siempre del dinero que han invertido en el barrio, pero solo son mejoras en las zonas que dan al Brillante y al Carrefour. No podemos más, y, de seguir así, nos vamos a tener que movilizar", ha advertido Banderas, quien reivindica que en Las Moreras sigue vivo el movimiento vecinal "con gente joven y vecinos que no pueden más y están hartos de dormir con goteras".

Batería de propuestas

La organización vecinal La Voz de las Moreras ha enumerado casi una quincena de propuestas a llevar a cabo con el objetivo de reflotar el barrio. En primer lugar, se encuentra la mejora del parque de viviendas, materia en la que exigen soluciones tanto a AVRA como al Ayuntamiento de Córdoba a la hora de regularizarlas con censos en cada uno de los pisos y la elaboración de un listado de puntuación de viviendas que sea público. Además, uno de los principales problemas son los bajos de las viviendas y las cocheras, cuyo mal estado ha provocado la acumulación de aguas fecales, de suciedad, de mosquitos y de ratas, además de tuberías y bajantes rotas, según denuncia la asociación.

En materia de infraestructuras, los vecinos de Las Moreras exigen la colocación de pasos elevados y el arreglo del asfalto en diferentes vías como la avenida Músico Tomás Luis de Victoria, el patio Bartolomé Polo y Raigón y el patio Pintor Juan Miró, entre otros. La poda de árboles que "en muchas ocasiones entran en las viviendas particulares", la renovación de las papeleras y contenedores, la reposición de los columpios del jardín central del barrio que se quitaron en 2013 y la del resto de jardines y de bancos de los diferentes patios son otra serie de peticiones que entran en la "necesaria" reforma integral del barrio.

Que se fomente el trabajo con la implantación de programas de empleo y talleres para los jóvenes; que se reduzca el tiempo de espera para la atención a las personas en los servicios sociales; y que se adecente el llano del polideportivo para aparcamientos y el de la escuela de idiomas para uso de ocio se incluyen en una batería de propuestas que también contempla la recuperación de espacios públicos, la puesta en marcha de las pistas polideportivas de Las Moreras y una mejora de la seguridad ciudadana ampliando la presencia policial por la noche.

De momento, ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se han pronunciado en relación a estas quejas y a la batería de propuestas que los vecinos de Las Moreras exigen llevar a cabo para acabar con la marginalidad de un barrio cuya renta media por residente no supera los 10.000 euros (dato del INE), una de las más bajas de toda Andalucía.