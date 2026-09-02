La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General del Profesorado y la Gestión de Recursos Humanos, ha publicado este miércoles 2 de septiembre en el BOJA una convocatoria restringida para el acceso extraordinario a bolsas de trabajo de varias especialidades del cuerpo de profesores de secundaria. En concreto, se ha abierto este procedimiento extraordinario para seis bolsas específicas: Matemáticas, Física y Química, Música, Informática, Sistemas electrotécnicos y automáticos, así como Sistemas y aplicaciones informáticas.

El objetivo de la convocatoria es seleccionar a profesores para que formen parte de las bolsas de trabajo de secundaria en centros docentes públicos de las seis especialidades. A dichas bolsas "solo podrá acceder el personal integrante de otras bolsas de Andalucía de cuerpos o especialidades distintos de aquellos a los que se pretende acceder", explica la orden en el BOJA.

Requisitos para acceder a las bolsas

"El personal participante en esta convocatoria deberá ser, en el momento de la publicación de esta convocatoria, integrante de alguna de las bolsas de cualquiera de los cuerpos docentes dependientes de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y reunir los requisitos específicos de la especialidad a la que pretende acceder a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria", explica la segunda de las bases de la convocatoria.

Un examen de oposiciones a profesor. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Además, los aspirantes deben tener algunas de las titulaciones del "anexo III de la ya citada Orden de 10 de junio de 2020 para el cuerpo y la especialidad correspondiente. En el caso de las titulaciones que se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente credencial de homologación o equivalencia por el Estado español, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores; y en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013. En la credencial expedida por el Ministerio competente en materia de Educación deberá constar expresamente la titulación a la que se homologa el título extranjero".

Acreditación

También deberán tener la acreditación de la formación pedagógica y didáctica, o en su defecto, tener experiencia docente "durante dos cursos académicos completos o 12 meses, continuos o discontinuos, con anterioridad al 31 de agosto de 2009, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados".

Interinos

Los interinos que queiran participar y ya estén trabajando en el ámbito de la Consejería de Educación de la Junta "no podrán acceder, de resultar seleccionados en el presente procedimiento, a un puesto en la nueva bolsa mientras se encuentren ocupando aquel", explica la resolución publicada en el BOJA.

Puede leer las bases completas de la convocatoria en el siguiente enlace web que deriva a su publicación en el BOJA.