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Política

IU Córdoba elige candidatos para las elecciones municipales de 2027 y busca ampliar la confluencia de Hacemos Córdoba

Sebastián Pérez sitúa el nuevo curso político como una etapa “decisiva” para construir candidaturas y proyectos “pegados al territorio” y aumentar la representación de la formación en la provincia

El coordinador de IU, Sebastián Pérez, en la rueda de prensa de este miércoles.

El coordinador de IU, Sebastián Pérez, en la rueda de prensa de este miércoles. / CÓRDOBA

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Izquierda Unida Córdoba inicia en septiembre el proceso interno para elegir a sus candidatos en las elecciones municipales de 2027, incluido el de la capital cordobesa. La formación quiere aumentar su representación (actualmente tiene 120 concejales en la provincia) y conquistar nuevas alcaldías (en 2023 logró nueve más Cardeña, donde se pactó una alternancia con el PSOE).

Hace cuatro años IU se presentó con sus propias siglas en la mayoría de municipios cordobeses, salvo en Córdoba, donde concurrió a los comicios bajo el paraguas de Hacemos Córdoba y en confluencia con Podemos, Más País, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. De momento, la idea en la capital es avanzar en la fórmula de la confluencia y tratar de ampliar el espacio político, si es posible, con la incorporación de otras formaciones que pelean en el mismo espectro como Pacma o la pujante Adelante Andalucía.

En 2023, el candidato de Hacemos Córdoba fue Juan Hidalgo, ya que IU hizo valer su prevalencia e historia en el municipio. La coalición logró entonces cuatro concejales: tres de IU y uno de Podemos.

Juan Hidalgo e Irene Ruiz, concejales de Hacemos Córdoba.

Juan Hidalgo e Irene Ruiz, concejales de Hacemos Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Inicio del curso político

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha situado este inicio de curso político como “una etapa absolutamente decisiva” y ha defendido la necesidad de contar con candidatos “comprometidos, valientes y capaces” de defender a sus vecinos. “En Izquierda Unida queremos candidatos y candidatas que se rebelen, que se rebelen contra la injusticia, contra las desigualdades y por mejorar la vida de sus pueblos”, ha señalado Pérez en una rueda de prensa.

Pérez ha reivindicado candidatos capaces de “indignarse” ante los “problemas que afectan a sus vecinos y vecinas, como las dificultades para acceder a la sanidad pública, la situación de algunos centros de salud, la falta de climatización adecuada en colegios, los problemas de las personas dependientes, el acceso a la vivienda o la falta de empleo público”.“Queremos hombres y mujeres que se indignen y luchen por resolver los problemas de vivienda, porque no tengamos suficiente empleo de calidad o porque no haya las inversiones necesarias en infraestructuras y ferrocarril”, ha afirmado.

También ha situado la despoblación y el problema del agua en el norte de Córdoba entre las prioridades de IU. Sobre este último asunto, ha denunciado que “la contaminación sigue aumentando sin que se haya tomado ninguna decisión por parte del Gobierno andaluz”, y ha reclamado medidas que garanticen el futuro económico y social de los municipios afectados.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

Personas comprometidas y proyectos útiles

“Queremos mujeres y hombres libres, fuertes, capaces y comprometidos, hombres y mujeres que no sean marionetas, que no estén al servicio de intereses ajenos a los intereses reales de sus pueblos”, ha defendido el coordinador.

En este sentido, ha reivindicado la implantación territorial de Izquierda Unida y ha defendido una alternativa basada en la defensa de los servicios públicos, la igualdad y la justicia social, frente a las políticas privatizadoras y reaccionarias del Partido Popular y la extrema derecha, y la “tibieza” del PSOE. “No queremos únicamente listas. Queremos proyectos útiles, pegados al territorio, reales y conocedores de las realidades para dar respuesta a los problemas de la gente”, ha subrayado.

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“Tenemos mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Con ilusión y con fuerza nos ponemos ya en esa hoja de ruta: elegir a las personas que mejor pueden defender a sus pueblos y ciudades y construir proyectos útiles para sus vecinos y vecinas”, ha concluido.

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