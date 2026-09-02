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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 2 de septiembre de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Exposición 'Premio Mezquita. La colección'

Exposición 'Premio Mezquita. La colección' / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Fotografía

‘Premio Mezquita. La colección’

En conmemoración del 200 aniversario del invento de la fotografía, la Sala Vimcorsa expone una selección del prestigioso Concurso Nacional Premio Mezquita entre 1983 y 2024. Este certamen, célebre en España por sus premios de 15.000 euros, ha reunido un fondo excepcional de más de 500 fotografías elegidas entre 36.000 obras de unos 9.000 autores.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Muestra ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

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