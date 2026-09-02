Gabriel Pérez Alcalá, profesor de Economía: "El fijo discontinuo es una de las debilidades de nuestra economía"

Gabriel Pérez Alcalá, profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, considera que la modalidad contractual de indefinido fijo discontinuo, potenciada desde la reforma laboral de 2021, es "una de las debilidades de nuestro mercado laboral, de nuestra economía" y reclama una medición que refleje mejor su situación.

Pérez Alcalá cuestiona además los últimos cambios del Instituto Nacional de Estadística (INE) que, según sostiene, han eliminado datos estadísticos o modificado la forma de ofrecerlos. También afirma que la nueva forma de ofrecerlos choca con la normativa europea. "Nos están complicando muchísimo la vida a los economistas", afirma, y asegura que muchos especialistas han protestado por la alteración de la consideración estadística de los fijos discontinuos.

A su juicio, estos trabajadores deberían figurar en la tasa de paro cuando se encuentran inactivos y en la de ocupación cuando están trabajando, y "siempre deben entrar en la tasa de actividad". El economista añade que, "normalmente, el fijo discontinuo no quiere estar así. La inmensa mayoría prefiere estar en una actividad continua". Recuerda que, precisamente, contra esa discontinuidad se han impulsado políticas y cambios estructurales.

De acuerdo con la última información difundida por el Servicio Público de Empleo Estatal, relativa al mes de julio pasado, Córdoba ha superado por primera vez el 100% de tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo desde la reforma laboral de 2021. Sin embargo, el SEPE advierte de que en provincias con un elevado volumen de trabajadores fijos discontinuos la cobertura puede rebasar el 100% en temporada baja. En el caso de los trabajadores hombres de la provincia, se ha superado durante todos los meses de enero a julio.

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Por otro lado, solo el 28% de las prestaciones por desempleo abonadas en Córdoba en julio fueron contributivas. Para Gabriel Pérez Alcalá, ese porcentaje remite sobre todo al paro de larga duración, a personas que no están contribuyendo porque no han trabajado en los últimos meses. Esta cifra ayuda a entender el peso de los subsidios entre quienes llevan más tiempo fuera del mercado laboral. Así, un 34% de los beneficiarios percibe un subsidio de desempleo.