Los fallecidos en Córdoba el miércoles 2 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 3 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Myrian Fanny Mejía Campos

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

José Ortiz Gutiérrez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Barranco Molina

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

M.ª Antonia Peña Rubio

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Estrella Losada Jiménez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud.

Inés Díaz González

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Recio Moreno

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel González Palomo

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Salud.