Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 2 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 3 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Myrian Fanny Mejía Campos
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
José Ortiz Gutiérrez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Barranco Molina
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
M.ª Antonia Peña Rubio
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Estrella Losada Jiménez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud.
Inés Díaz González
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Recio Moreno
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel González Palomo
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Salud.
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