Fallece en Córdoba Juan Perea Moncayo, párroco dedicado a la pastoral obrera y a la labor con los más pobres

Ha fallecido en Córdoba el sacerdote Juan Perea Moncayo, nacido en Fuente Obejuna y ordenado sacerdote en el año 1966. Su vida estuvo siempre marcada por el ámbito de la pastoral obrera, que vivió siempre e impulsó con ardor a lo largo de su ministerio sacerdotal, compaginándola durante algunos años con su trabajo profesional en las artes gráficas.

Durante muchos años fue párroco en la parroquia de San Martin de Porres, en una barriada compleja y con múltiples necesidades, en la que encarnó plenamente, cercano a sus gentes, compartiendo en todo momento sus problemas y aportando las posibles soluciones desde su Cáritas parroquial y diocesana. En sus últimos años, Juan Perea ha estado adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en San Basilio.

Un sacerdote que rompió moldes en los primeros años 'postconciliares'

La ausencia de un sacerdote nos deja siempre dos grandes sentimientos: primero, gratitud a su labor realizada; segundo, los frutos cosechados a través de su ministerio, que solo Dios conoce. Juan Perea fue uno de los sacerdotes que rompió moldes en los primeros años postconciliares, adentrándose con entusiasmo en los ámbitos más pobres a través de la JOC y de la HOAC, movimientos especialmente dedicados a los trabajadores y a cuantas personas se encontraban sin empleo.

En la hora de la despedida, encomendamos su vida a Dios, Padre de ternuras y bondades, en la misa exequial que tendrá lugar mañana jueves, 3 de septiembre, por la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del Castillo, de su pueblo natal, Fuente Obejuna.

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Descanse en la paz del Señor.