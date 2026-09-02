Empleabilidad
Cruz Roja asegura que el 100% de la última promoción de Emergencias Sanitarias de Córdoba ha encontrado trabajo o recibido ofertas
La entidad mantiene abierta la matrícula para los ciclos de Técnico en Emergencias Sanitarias y Cuidados Auxiliares de Enfermería, ambos con plazas disponibles
El ciclo formativo de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) de Cruz Roja en Córdoba ha alcanzado una inserción laboral del 100% entre los alumnos de su última promoción, según los datos facilitados por la institución humanitaria. Todos los estudiantes que finalizaron sus estudios el pasado curso han encontrado empleo o han recibido ofertas para incorporarse al mercado laboral.
Cruz Roja relaciona estos resultados con la demanda existente de profesionales cualificados en el ámbito de las emergencias sanitarias y destaca las posibilidades laborales que ofrece esta formación.
Iván Borrego, antiguo alumno con contrato indefinido
Entre los antiguos alumnos se encuentra Iván Borrego, que terminó el ciclo hace unos meses y actualmente trabaja con contrato indefinido en Ambulancias Domingo, empresa dedicada al sector del transporte sanitario.
“Historias como esta son la demostración de que una formación conectada con la realidad laboral puede abrir rápidamente las puertas del empleo”, ha señalado la directora del Centro de Formación de Cruz Roja en Córdoba, María José Ruz, quien ha destacado la preparación práctica con la que los estudiantes finalizan el ciclo.
Plazas disponibles para el próximo curso
Cruz Roja ofertará nuevamente en Córdoba para el próximo curso dos ciclos formativos de grado medio relacionados con el ámbito sanitario: Técnico en Emergencias Sanitarias y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Según ha informado la entidad, todavía quedan algunas plazas disponibles para ambas titulaciones.
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