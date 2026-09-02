Córdoba firma su mejor agosto desde 2005: el paro cae en 6.604 personas en un año

El aumento del paro en agosto no aparta a Córdoba de los mínimos históricos de desempleo. Los datos publicados este miércoles por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sitúan en 45.822 el número de parados registrados en la provincia, una cifra que supone 545 personas más que en julio (+1%), pero que mantiene a Córdoba en niveles desconocidos desde el inicio de la serie estadística en 2005.

De acuerdo con esa evolución histórica, los 45.822 desempleados de agosto constituyen el segundo dato de paro más bajo de toda la serie, únicamente superado por los 45.277 registrados en julio de 2026. Además, se trata del menor número de parados contabilizado en Córdoba en un mes de agosto desde que comienza este registro.

La comparación con hace un año refuerza esa evolución. En agosto de 2025 había 52.426 personas desempleadas en la provincia, de modo que en los últimos doce meses el paro se ha reducido en 6.604 personas, un 12,6%. Ese descenso sitúa a Córdoba como la segunda provincia española donde más ha bajado el paro en términos porcentuales en el último año. Solo Jaén, con un retroceso del 12,8%, registra una evolución ligeramente mejor.

La agricultura lidera la caída anual del paro

El comportamiento de la agricultura destaca especialmente. Córdoba cuenta actualmente con 2.945 parados agrícolas, lo que supone una reducción del 21% anual, la mayor caída porcentual entre todos los sectores de la provincia.

Recogida de naranjas en una finca. / CÓRDOBA

También es significativa la evolución de la construcción, que reduce el paro un 15% en un año y tiene 3.452 desempleados. La industria baja a 3.959 parados (-14%), mientras que el colectivo sin empleo anterior pasa a 4.952 personas, un 12% menos. Los servicios, que concentran la mayor parte del desempleo cordobés, contabilizan actualmente 30.514 parados y esta cifra representa una caída del 11%.

Impacto de la temporada baja

La fotografía mensual es diferente. Entre julio y agosto, la agricultura fue el único sector en el que descendió el paro, con 129 desempleados menos y una caída del 4%. Por el contrario, los servicios sumaron 374 parados (+1%), la construcción 146 (+4%), el colectivo sin empleo anterior otros 146 (+3%) y la industria ocho (+0,2%). El balance de todos ellos explica el incremento total de 545 desempleados durante agosto.

El paro femenino cae en 4.370 personas

La reducción interanual es también especialmente intensa entre las mujeres. Córdoba registra actualmente 28.219 mujeres desempleadas, frente a las 32.589 de agosto del pasado año. La diferencia es de 4.370 paradas menos, un descenso del 13%.

Entre los hombres, el paro ha pasado de 19.837 a 17.603 personas, lo que representa 2.234 desempleados menos y una bajada del 11%. De esta forma, las mujeres concentran aproximadamente dos de cada tres personas que han salido de las listas del paro en Córdoba durante el último año.